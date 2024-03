Starting Six: Trento elimina Civitanova, si gioca Gara 4 dei Quarti

ROMA-Nella puntata odierna di Strarting Six Pasquale Di Santillo ci introduce nelle due sfide dei quarti Play Off ancora in bilico, Monza-Civitanova e Milano-Piacenza con gli uomini di Eccheli e quelli di Anastasi che hanno l’opportunità di chiudere i conti raggiungendo Trento e Perugia, già qualificate, in semifinale. I brianzoli hanno l’opportunità di giocare Gara 4 davanti al pubblico amico mentre Romanò e compagni dovranno espugnare l’Allianz se vorranno eliminare la squadra di Piazza. In ogni caso due sfide tutte da gustare. Prima Fila ci riporta alle emozioni di Champions di giovedì sera. Civitanova pur vincendo la finale di ritorno contro Trento non è riuscita a ribaltare il 3-1 dell’andata. Gli uomini di Soli, dopo aver perso il primo set, hanno vinto i successivi parziali, lasciando poi all’orgoglio dei cucinieri l’effimera vittoria del match. Trento in finale troverà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Lo spettacolo delle immagini più belle di gara 3 dei Quarti Play Off sono il tema di Social Club.