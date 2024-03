Caorle ospiterà il Trofeo Nazionale S3 Under 12

CAORLE (VENEZIA)- La nuova edizione del Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3 di secondo livello si terrà da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno a Caorle (VE). La manifestazione riservata agli Under 12, sarà organizzata dal settore Promozione FIPAV, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Veneto e rappresenterà, come ormai noto, l’atto conclusivo dell’attività torneistica svoltasi su tutto il territorio nazionale.