Trento e Perugia, tornano le gerarchie

LA CRESCITA

A Perugia primo parziale tutto di marca bianconera, poi match tirato e combattuto con gli umbri che la spuntano in quattro set con il servizio vincente conclusivo dell’opposto tunisino, Mvp della partita con 22 punti. Numeri del match molto equilibrati. Perugia fa un po’ meglio in battuta (9 ace contro 7) ed in attacco (57% contro 54%), Milano si fa preferire in ricezione (41% di positiva contro 33%). L’Allianz conferma di essere la squadra che è più cresciuta nel corso di questo campionato e che può impensierire la Sir quando giocherà in casa. Quindi appuntamento a mercoledì sera per gara 2.