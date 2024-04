Andrea Giani: "Così guido la Francia alle Olimpiadi. Club in Polonia? Purtroppo in Italia..."

Un anno di riposo, un anno da papà a tempo pieno. Andrea Giani , campione della generazione dei fenomeni, quest’anno è stato costretto a rinunciare ad allenare un club e ha sfruttato il tempo per dedicarsi a suoi due gemelli e allo studio. Perché l’orizzonte è pieno di impegni: le Olimpiadi di Parigi , in cui guiderà la squadra di casa, che deve difendere il titolo vinto a Tokyo, e poi il ritorno a guidare un club. Le voci si rincorrono e parlano di un interessamento dello Zaksa , squadra polacca che ha dominato a livello europeo negli anni passati e quest’anno ha pagato i tanti infortuni.

Giani, com’è stato guardare la pallavolo da fuori?

«È stata la prima volta per me, dopo un percorso ininterrotto dalla stagione 1986/87. Mi è mancato allenare, però ho fatto tante cose. In primo luogo il papà a tempo pieno: il latte, l’asilo. Mi è piaciuto dedicarmi a loro. Poi ho seguito un corso intensivo di francese. Ma ho continuato a interessarmi e approfondire. Sono andato sui campi perché il confronto è essenziale. Ho visto all’opera Piacenza, Milano».

Che valutazioni ha fatto sul campionato di quest’anno?

«Trento ha fatto una prima parte di stagione senza sbavature, come Perugia un anno fa. La Sir ha perso qualche partita, ma è cresciuta. Lorenzetti aveva un compito difficile, ma sta facendo bene. Trento ha perso il palleggiatore titolare però ha dimostrato grande qualità nel reagire. Acquarone è entrato subito nel sistema di gioco, perché i suoi compagni hanno dimostrato una grande disponibilità e voglia di superare questo ostacolo. Mi è piaciuto il gruppo Itas. Non ha cercato di nascondersi dietro l’alibi del palleggiatore. Una reazione da squadra vera. Alle loro spalle Monza ha fatto una stagione super, Civitanova ha fatto un passo indietro perché il gruppo lo scorso anno era più consistente. Milano è la squadra che è cresciuta di più e sta arrivando dove voleva».



Il giocatore che l’ha sorpresa di più quest’anno?

«Mi ha colpito Ferre Reggers. L’opposto di Milano è giovane e talentuoso. Si è trovato a essere responsabilizzato per le assenze di Dirlic e ha risposta in maniera convincente. È molto migliorato nel corso della stagione. Milano ha visto di nuovo giusto».

Lei sta lavorando per la Francia ai Giochi. Gli obiettivi?

«Partiamo con le idee chiare. Vogliamo fare una stagione concreta. Questo vuol dire qualità di gioco, costanza, consapevolezza. La VNL sarà importante per costruire questa impalcatura. E questa sarà decisiva per le nostre Olimpiadi, poi ci sono gli avversari».



Quali sono le favorite?

«Per costanza di risultati in questi ultimi tre anni sono emerse Italia e Polonia. Poi ci siamo noi, la Slovenia, gli USA, il Brasile, il Giappone. Tutte squadre che possono andare a medaglia. La formula porta ad un quarto di finale di super livello. Se avremo costruito quella qualità, di cui dicevo prima, allora potremo affrontare quella partita con le carte in regola».



Ngapeth resta il cardine della nazionale transalpina?

«La scorsa estate è stata la prima in cui non era in campo per via del suo infortunio. Agli Europei l’ho impiegato, nonostante non fosse nelle condizioni, nella finale per il terzo posto. E lui ha risposto. Resta un giocatore indispensabile. Ma c’è anche la squadra che deve fare la sua parte».

Superata la delusione di Modena?

«Una società ha il diritto di muoversi per realizzare le sue strategie. Penso che però lo debba fare con i tempi giusti. Non ho più avuto la possibilità di trovare collocazione. Ci ho sofferto all’inizio e loro hanno vissuto una stagione strana».



Ora si parla di un possibile approdo in Polonia. È così?

«È un campionato che mi piace. Ci sono contatti bene avviati. Però è presto perché la stagione è ancora in corso In Polonia la pallavolo è al centro degli interessi. Mi piace l’idea di confrontarmi con una cultura diversa. Anche perché in Italia non si può avere doppio incarico».



Non condivide questo indirizzo?

«È una regola che mi lascia perplesso. Dovrebbe essere il club a decidere. E poi i club propongono sei mesi di lavoro, non dodici. Seguire una Nazionale vuole dire anche progredire».