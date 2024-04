Starting Six: il CT De Giorgi parla di Play Off e nuovi talenti

ROMA-Nel numero post pasquale di Starting Six il proscenio è riservato interamente a Ferdinando De Giorgi, intervistato in esclusiva da Pasquale Di Santillo. Con il CT della nazionale maschile si ripercorrono gli ultimi eventi e le emozioni che ci ha riservato il campionato di Superlega giunto alla fase decisiva dei Play Off sottolineando le caratteristiche delle protagoniste. Il popolare “Fefè” pone inoltre l’attenzione anche sui maggiori prospetti che si sono messi in luce in questa stagione.