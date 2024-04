Assegnati i titoli nazionali giovanili di Snow Volley

PLAN DE CORONES (BOLZANO) - Plan de Corones è stata teatro delle finali finali under 18 del primo campionato nazionale di snow volley. Per la prima volta nella storia della giovanissima disciplina si sono assegnati dunque i titoli anche in una categoria giovanile. Al termine dei 22 match totali giocati valevoli per il tabellone maschile (10 gare) e femminile (12 gare) ad aggiudicarsi il titolo di campionesse d’Italia sono state Lena Irsara/Sofia Rudiferia/Angelika Frenademez/Ailin Rubatscher che si sono imposte in tre set contro Maja Valentini/Nadine Valentini/Marika Frenademez/Barbara Miribung. Sul gradino più basso del podio sono salite Romy Brugger/Lena Obletter/Leni Marie Prenn che hanno avuto la meglio 2-0 (15-8, 15-7) su Victoria Steger/Maja Stolzlechner/Alea Grittner. Per ciò che riguarda il tabellone maschile, il titolo è stato vinto dalla squadra composta da Jakob Mutschlechner/Diego Belardi/Felix Helfer e Sebastian Adam Peter Eder Dujczynski che nell’atto conclusivo ha battuto con il punteggio di 2-1 (11-15, 15-7, 18-16) al termine di una partita davvero combattuta Ruben Strim/Tobias Karnutsch ed Emil Martinelli. Medaglia di bronzo poi per Laurin Zöschg/Michael Stolzlechner/Alex Natoli vincitori per 2-0 (15-12, 15-12) su Nicolas Untersteiner/Luis Mairhofer/Dennis Hintner.

Finale 1-2 posto femminile: Irsara/Rudiferia/Frenademez/Rubatscher b. Valentini/Valentini/Frenademez/Miribung: 2-1 (15-11, 10-15, 5-15).

Finale 3-4 posto femminile: Brugger/Obletter/Prenn b. Steger/Stolzlechner/Grittner: 2-0 (15-8, 15-7)

Finale 1-2 posto maschile: Mutschlechner/Belardi/Helfer/Dujczynski b. Strim/Karnutsch/Martinelli: 2-1 (11-15, 15-7, 18-16).

Finale 3-4 maschile: Zöschg/Stolzlechner/Natoli b. Untersteiner/Mairhofer/Hintner: 2-0 (15-12, 15-12).

Snow volley: al via le finali del campionato italiano assoluto-

Plan de Corones (BZ). Andata in archivio la prima edizione del circuito nazionale under 18, da domani prenderanno il via le gare valevoli per l’assegnazione dei titoli tricolori assoluti. A 2750 metri di altitudine, dunque, gli appassionati della giovane disciplina sulla neve si contenderanno la terza edizione dello scudetto italiano.

I due tabelloni si giocheranno con una formula differente.

Nel tabellone maschile le sei formazioni partecipanti sono state divise in due gironi da tre formazioni ciascuno. La prima classificata di ciascun raggruppamento si qualificherà direttamente per le semifinali con le seconde e le terze che, incrociandosi, si affronteranno nei quarti di finale. In totale si disputeranno quindi 12 match (6 nella prima fase, 2 quarti di finale, 2 semifinali e 2 finali).

Per ciò che riguarda il tabellone femminile, invece, le cinque squadre iscritte sono state inserite in un’unica pool che si affronteranno con la formula del round robin per un totale di 10 incontri; le prime quattro squadre classificate si affronteranno poi nelle semifinali incrociate (1vs 4 e 2vs3) e successivamente nelle finali per un totale di 14 incontri.

Le semifinali e le finali sono in programma domenica.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - LE SQUADRE PARTECIPANTI.

TABELLONE FEMMINILE

Anja Burgmann/Lea Burgmann/Sarah Riva/Julia Mairhofer; Ines Lüfter/Eva Seeber/Jasmin Lestani; Viktoria Gasser/Franziska Schifferegger/Chiara Cazzaniga; Romy Brugger/Lena Obletter/Leni Marie Prenn; Cristiana Parenzan/Federica Tonon/Anna Dostalova

TABELLONE MASCHILE

Diego Leon Steger/Maximilian Balzarini/Ervin Gulan/Markus Gröber; Enrico Lupatelli/Michele Bennato/Gaetano Vespero/Atef Adel; Felix Gruber/Johannes Hanni/Martin Kargruber; Theo Hanni/Peter Seeber/Michael Burgmann/Thomas Berger; Massimo Di Risio/Matteo Bertoli/ Filippo Galante; Leart Hajzeri/Michael Stolzlechner/Alex Natoli