Taglio del nastro l’edizione 2024 del Volley S3

«Il tour della schiacciata è molto importante per la Federazione Italiana Pallavolo perché permette a tantissimi ragazzi di avvicinarsi al nostro sport, grazie ai nostri progetti siamo riusciti a coinvolgere tantissimi nuovi tesserati» hanno dichiarato i due vice presidenti federali Adriano Bilato e Luciano Cecchi mentre Silvia Strigazzi, consigliere federale referente per il Volley S3 ha salutato i giovani pallavolisti sottolineando il fatto che questo progetto abbraccia tutta la penisola.

La prima tappa è in programma a La Spezia, il prossimo 3 maggio, poi dalla Liguria il Tour toccherà Udine (il 17 maggio) e il 23 maggio a Reggio Emilia. Dopo la pausa estiva si tornerà a giocare con i ragazzi il 27 settembre in occasione della quarta tappa del Volley S3 a Matera, evento in concomitanza con l’evento Race for the Cure per poi chiudere con l’appuntamento in Sicilia, il 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani.

Alla presentazione erano presenti anche Andrea Burlandi e Claudio Martinelli, rispettivamente presidenti del Comitato regionale del Lazio e di quello territoriale di Roma, oltre a due tra i comitati coinvolti nell’edizione 2024: Amerigo Pozzatello, presidente del Comitato territoriale di Udine e Filippo Occhipinti presidente del Comitato territoriale di Trapani.

I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids. Alla presentazione del Volley S3 2024 sono intervenute anche: Federica Cimini (Decathlon), Beatrice Roscioli (Esa) e Daniela Bruzzone (Rai Kids).