Volley Scuola-Trofeo Acea: arriva anche un annullo postale

ROMA- Tante le iniziative nell'ambito di Volley Scuola, l'evento riservato agli istituti scolastici organizzato dalla Fipav Lazio in attesa delle finali previste nella sede prestigiosa del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano a Roma il prossimo 29 maggio, e che assegnerannoi titoli 2024 nelle quattro categorie (Junior maschile e femminile, Open maschile e femminile), e in attesa della disputa che si annuncia pirotecnica del Beach Volley Scuola e Sitting Volley Scuola, si pensa già all’assegnazione dei trofei nella sede prestigiosa del Palazzetto dello Sport di Roma, 29 maggio 2024.

Per l’annullo postale, il 29 maggio ci sarà un presidio fisico delle PT italiane che apporranno il timbro sulle cartoline celebrativa. Ispirandosi allo slogan del 2024 “Volley Scuola, la forza dello Sport Sostenibile” prosegue intanto il programma dei seminari che farà tappa lunedì 22 aprile al Carlo Urbani di Acilia con un incontro sulla giornata mondiale della Terra. La relatrice della FAO sarà Serena Fortuna, Forestry Officer and Team Leader of the Halting Deforestation, Degradation and Emissions team, che intratterrà gli studenti su un tema di drammatica attualità.

Le parole del Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-

« Sarà, quella del Palazzetto, una grande festa celebrativa di un torneo che vive con orgoglio la sua trentunesima edizione, tra numeri record, confortanti conferme e qualche novità. Le gare procedono nel solito clima di generale entusiasmo, i seminari su argomenti di grande attualità, come l’ambiente e la sicurezza stradale, catturano l’attenzione di migliaia di studenti, per le novità, ora possiamo annunciarlo, ci saranno un annullo postale celebrativo della collaborazione con ACEA – trent’anni di partnership! – e la realizzazione di un manifesto policromo che è di fatto un viaggio grafico tra tutte le locandine editate in tre decenni e una raccolta degli slogan creativi che hanno accompagnato negli le singole edizioni ».