A La Spezia appuntamento con il Volley S3

Così dopo l’evento inaugurale del Tour della Schiacciata, organizzato nel piazzale dello store Decathlon della Galleria Commerciale Porta di Roma, il Circuito del Volley S3 si sposta in Liguria dove ad accogliere i ragazzi ci saranno Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3 e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach.

Dopo l’evento di La Spezia il Volley S3 toccherà Udine (il 17 maggio) e il 23 maggio a Reggio Emilia, a seguire dopo la pausa estiva si tornerà a giocare con i ragazzi il 27 settembre in occasione della quarta tappa del Volley S3 a Matera, evento in concomitanza con l’evento Race for the Cure per poi chiudere con l’appuntamento in Sicilia, il 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani. I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids.