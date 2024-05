Starting Six: Ad Antalya l'Italia vuol prendersi l'Europa

ROMA- Prima di entusiasmarsi per le prestazioni delle formazioni azzurre il volley italiano potrà entusiasmarsi con le Superfinals di Champions League che andranno in scena domenica 5 maggio ad Antalya in Turchia. Starting Six ci fa vivere in anteprima le due sfide che vedranno protagoniste le formazioni italiane che potrebbero centrare un clamoroso en-plein europeo. La finale femminile sarà tutta italiana con Conegliano, appena laureatasi per la sesta volta di fila Campione d’Italia, che sfiderà Milano che, guidata da Paola Egonu, cercherà di spezzare l’egemonia della formazione di Santarelli che quest’anno sembra davvero inarrestabile. In ogni caso per il volley femminile italiano sarà trionfo dopo i successi in Cev Cup di Chieri e in Challenge Cup di Novara. In Match&Play l’attenzione si sposta sulla finale maschile che opporrà i Campioni d’Italia 2023 di Trento ai polacchi dello Jastrzebski. Gli uomini di Soli vogliono spezzare l’egemonia polacca che ha visto lo Zaksa trionfare nelle ultime tre edizioni. Ultima vittoria italiana quella centrata da Civitanova nel 2019. Michieletto e compagni arrivano a questa finale non nel loro miglior momento dopo aver perso la semifinale Play Off contro Monza ed anche la finale per il terzo posto contro Milano che ha nega ai trentini la partecipazione alla prossima Champions League. E’ ovvio che nelle speranze di tutti ci sia il desiderio che Trento ritrovi lo smalto migliore proprio nell’occasione più importante della stagione.