Starting Six: Manfredi, Velasco e De Giorgi presentano gli azzurri

ROMA- Archiviata con Perugia tricolore la stagione della Superlega Starting Six accende i propri riflettori sulle nazionali, ormai vicinissime al debutto stagionale, che sono state presentate ufficialmente giovedì 2 maggio a Milano. Primo obiettivo azzurro, sia nel maschile che nel femminile, è quello di conquistare nell’imminente Volleyball Nations League i punti per il ranking che possono valere la qualificazione a Parigi 2024. Ad aprire l’incontro con la stampa le parole del presidente Giuseppe Manfredi che analizza ad ampio raggio l’attività di tutte le nazionali. L’atteso mattatore della giornata è stato Julio Velasco, il nuovo CT della femminile. Al fianco del tecnico della ‘Generazione dei Fenomeni’ Ferdinando De Giorgi, l’allenatore che ha guidato gli azzurri, nel 2022 al successo negli Europei e dei Mondiali. Nelle parole dei due tecnici le grandi aspettative, per un’estate che per entrambe le nostre nazionali avrà come massimo obiettivo l’Olimpiade di Parigi.