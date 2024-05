Volley, Folie: "Milano, l’argento non basta"

U n derby tricolore che vale la Champions. A Carraro Imoco Conegliano e l’Allianz Vero Volley Milano si sfidano oggi allo Spor Salonu di Antalya, Turchia, per il derby più importante della stagione nella Super Final di Champions League, alle ore 19 in diretta DAZN. L’Imoco insegue la sua 2ª Champions. Per l’Allianz Milano è la 1ª volta. Potrà però contare su Paola Egonu, che vanta tre vittorie e tre premi di MVP in altrettante apparizioni (2019, 2021, 2023). Ci saranno anche due ex Conegliano protagoniste nell’exploit di Verona del 2021, Myriam Sylla e Raphaela Folie. Per la centrale questa è l’occasione per lasciare un segno su una stagione in cui è mancato solo un successo.



Folie, lei ha giocato tante finali. Questa è più importante delle altre?

«È importantissima, per noi è una grande occasione. Abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Ma siamo state ferme e forse ci manca un po’ il ritmo».



Quanto vi ha segnato l’eliminazione in semifinale ai playoff?

«È stata una delusione. Abbiamo mancato quelle due partite, troppi sbagli. Scandicci era in super forma. Io ero incredula vedendo quello che succedeva. Ma nello sport se non giochi bene vai a casa».



Lo stop può danneggiarvi?

«Il problema vero è che è dura mentalmente. Devi fare preparazione quando l’unica cosa che vorresti è giocare. Non è stato facile questo periodo. Però questa è una gara secca e può succedere tutto. Conegliano non ha bisogno di presentazioni. Noi ci proviamo perché chiudere ancora seconde ci sta stretto. Vincere è come una droga».



Lei è stata una giocatrice dell’Imoco. Cos’ha in più questa società?

«C’è una mentalità del lavoro che parte dall’alto e viene imposta a tutti. Si lavora tanto e tutti spingono in quella direzione. Sono un gruppo abituato a vincere, che non perde la testa nei momenti di difficoltà. Conegliano ha imparato tutto questo, incassando anche sconfitte cocenti».



Cosa farà la differenza in questo derby?

«La battuta e la ricezione. Scandicci, nelle due prime gare della finale scudetto, è rimasta in corsa perché ha tenuto livelli altissimi in questi due fondamentali. Anche noi dovremo fare lo stesso, perché più stacchi la palla dalla rete e più facile diventa imporre il tuo gioco. Dovremo sacrificarci tanto in difesa, perché loro hanno percentuali pazzesche».



Alla luce dei risultati di questa stagione, Milano è ancora lontana da Conegliano?

«Quando si costruisce una squadra gli alti e bassi sono da mettere in conto. La mentalità vincente la costruisci negli anni».



I giocatori del Vero Volley sono andati in finale per lo scudetto. Vi hanno preso in giro perché non ce l’avevate fatta?

«No, sono grandi amici e ci sostengono tanto».