A Roma oltre 4000 bambini per il Memorial Favretto

ROMA - Come ogni anno è stata una festa, una festa del volley giovanile, che ha visto la presenza di oltre 4000 bambini tra i 6 e i 12 anni, in rappresentanza di oltre 120 società che nemmeno la minaccia di pioggia hanno fermato. Questa la sintesi della 13a edizione del Memorial Franco Favretto, tradizionale appuntamento organizzato dalla Fipav di Roma per ricordare Il dirigente, presidente del CT capitolino, scomparso prematuramente nel 2009 nel pieno del suo quarto mandato.

Ad animare la mattinata la presenza e l’energia dei pluricampioni Andrea Lucchetta, capitano della “generazione di fenomeni”, oggi telecronista e formatore, ideatore e co-produttore della serie animata “Spike Team” e del film “Il sogno di Brent”, e Valerio Vermiglio, ex regista della nazionale, per due volte campione europeo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, che ha fondato un Academy di Volley. Andrea e Valerio hanno dedicato tutta la mattinata alla sperimentazione pratica dello Spike Game, il gioco della schiacciata, per la crescita e lo sviluppo dei piccoli pallavolisti che, divertendosi, hanno imparato dai migliori.

Le dichiarazioni-

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale:

« La pallavolo è nel cuore dei romani e delle romane, per questo faccio i miei complimenti al grande lavoro di FIPAV Roma e FIPAV Lazio: i numeri parlano per loro. Iniziative come queste sono la prova che la pallavolo a Roma è una grande famiglia che riesce ad avvicinare tantissimi giovani allo sport! ».

Luciano Cecchi, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo-

« Il compianto Franco Favretto è stato uno dei primi in Italia a lanciare questo tipo di manifestazioni, che nel tempo si sono evolute e sono diventate delle vere e proprie kermesse per i giovanissimi, diffuse in tutta Italia e grazie alle quali stiamo riuscendo ad ottenere grandi risultati. Il merito è del divertimento, della libertà nel gioco e dell’ottimo lavoro promozionale svolto da grandi campioni come Lucchetta e Vermiglio ».

Riccardo Viola, Presidente del CONI Lazio-

« Mi fa particolarmente piacere essere qui per il mio legame con Franco Favretto, con cui mi sento di poter dire di aver iniziato il mio percorso e il mio impegno nel mondo dello sport. Il suo ricordo è legato ad una sincera dedizione in tutto quello che faceva, per questo se oggi la pallavolo registra dei numeri davvero eccezionali dobbiamo dire grazie anche a Franco. »

Andrea Burlandi, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio-

« Il Memorial Favretto è uno dei momenti più importanti della pallavolo di tutta la regione, per questo si tratta di un appuntamento immancabile per il Comitato Regionale FIPAV Lazio. Stiamo vivendo una bellissima festa che ci riporta alla memoria i valori che dobbiamo tenere sempre presenti nel nostro lavoro per la formazione dei giovanissimi ».

Alessandro Fidotti, Presidente della Commissione Promozione e Territorio della FIPAV Lazio

« Franco Favretto era un visionario, aveva capito che le società a misura di bambino sono il futuro, come ci testimoniano oggi le realtà più evolute a livello europeo e internazionale. Complimenti al CT FIPAV Roma che lavora in questa direzione per incentivare una concreta aggregazione e inclusione dei bambini e delle loro famiglie nella società ».

Presente anche il fratello di Franco, Fabrizio Favretto, che non ha mancato di ricordare la grande energia del fratello:

« Franco metteva tutto sé stesso in quello che faceva, questo mi incoraggia a pensare che se ne sia andato sereno e soddisfatto del suo operato, un po’ come ci insegna la “legge dello sport”: si può anche perdere, ma se ce l’abbiamo messa tutta, la nostra coscienza è pulita ».

Infine, in rappresentanza della Sezione Arbitri, 30 arbitri romani a disposizione per l’evento sotto la direzione di Serena Salvati, arbitro internazionale e Responsabile della Commissione Arbitri FIPAV Roma, che ha voluto ringraziare tutti coloro che decidono di intraprendere il percorso di arbitro e vivere la pallavolo da un altro punto di vista, altrettanto significativo. Presente anche l’arbitro internazionale Stefano Cesare, prossimo alle Olimpiadi di Parigi 2024, in veste di papà per accompagnare la figlia in campo, che ha commentato « … arbitrare è un meraviglioso modo di crescere e maturare come persone ».

Grande soddisfazione e commozione da parte del Presidente del CT Roma, Prof. Claudio Martinelli, che ha dichiarato:

« Ringrazio tutte le famiglie che supportano quotidianamente i loro figli nella crescita attraverso i valori dello sport, le società partecipanti per il loro grande lavoro in palestra, i consiglieri territoriali di Roma e tutto lo staff del Comitato che mettono passione e competenza nell’organizzazione di eventi come questo. Infine, ci tengo a ringraziare sentitamente Roma Capitale, nello specifico l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nella persona di Alessandro Onorato, per essere sempre presente e riconoscere il valore delle nostre iniziative. Il nostro amico Franco Favretto è sempre nei nostri cuori, cerchiamo di lavorare per portare avanti il suo messaggio, ripercorrendo il percorso che lui aveva iniziato nella dedizione verso i bambini che sono il nostro grande dono per il futuro della società ».