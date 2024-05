Reggio Emilia ospiterà domani la tappa dell'S3

Domani la piazza sarà colorata dai giovani partecipanti all’appuntamento con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3 e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, e con loro il gruppo degli smart coach che dedicheranno la mattina gli studenti del territorio e, nel pomeriggio, saranno sui campi insieme ai giovani pallavolisti delle società della zona.

Dopo l’evento di Reggio Emilia si tornerà a giocare con i ragazzi dopo la pausa estiva: il 27 settembre in occasione della quarta tappa del Volley S3 a Matera, in concomitanza con l’evento Race for the Cure e a seguire l’appuntamento in Sicilia, il 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani. I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids.