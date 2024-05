Starting Six: stasera parliamo di Sitting Volley

ROMA-Starting six di questo venerdì dedicato, non alle prodezze della nazionale di Velasco, ma al Sitting Volley, l’inclusiva disciplina ormai da tempo inserita nel programma paralimpico, che vedrà le azzurre allenate da Amauri Ribeiro, campionesse d’Europa in carica, protagoniste del torneo di Parigi 2024. La World ParaVolley ha ufficializzato in questi giorni la composizione dei gironi del torneo paralimpico. La nazionale italiana inserite nella Pool A insieme a Francia, padrona di casa Stati Uniti, campionesse in carica e Cina, medaglia d’argento a Tokyo. Raggruppamento decisamente impegnativo ma le nostre ragazze vorranno dare il massimo per non fare la parte delle vittime designate.