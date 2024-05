Volley Giovanile: appuntamento a Bologna con la Junior League

In campo alcuni dei più grandi talenti dei settori giovanili dei club di Serie A: un vero e proprio palcoscenico su cui sfilano i campioni del futuro.

La Lega Pallavolo organizzerà l’evento in collaborazione con la società Pallavolo Bologna. Saranno otto le formazioni che da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno si sfideranno alternandosi su due impianti di gioco, a San Lazzaro di Savena (BO) e a Ozzano dell’Emilia (BO).

Lo scorso anno le finali si svolse nelle Marche, con la vittoria della Vero Volley Monza per 3-1 ai danni di Gamma Chimica Brugherio.

Le protagoniste in campo saranno Vero Volley Monza, Gamma Chimica Brugherio, Itas Trentino, Kioene Padova, Cucine Lube Civitanova, Valsa Group Modena, Cisterna Volley e Consar Ravenna.

In occasione dell’evento principale che assegnerà il titolo, sarà per la prima volta installato il Video Check, al suo ‘esordio’ nella Junior League. Quattordici telecamere saranno di supporto ad arbitri e ad allenatori nel corso della gara più importante, al fine di vedere e controllare le azioni clou. Il Video Check è l’instant replay creato e sviluppato dalla Lega Pallavolo Serie A, utilizzato per la prima volta nel 2012/13, e utilizzato da 8 anni anche in Serie A2 e da 5 in Serie A3.

Il calendario delle finali-

Girone A

1 Mint Vero Volley Monza

4 Cucine Lube Civitanova

5 Valsa Group Modena

8 Gamma Chimica Brugherio

Girone B

2 Itas Trentino

3 Pallavolo Padova

6 Cisterna Volley

7 Consar Ravenna

Impianti di gioco

Campo 1 – Palazzetto dello Sport – Viale 2 Giugno – Ozzano dell’Emilia (BO)

Campo 2 – Palestra Kennedy – Via J.F. Kennedy, 63 – San Lazzaro di Savena (BO)

Venerdì 31 maggio 2024



ore 9.00



Campo 1: Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena



Campo 2: Kioene Padova – Cisterna Volley

ore 11.00



Campo 1: Mint Vero Volley Monza – Gamma Chimica Brugherio



Campo 2: Itas Trentino – Consar Ravenna

ore 17.00



Campo 1: Kioene Padova – Consar Ravenna



Campo 2: Cucine Lube Civitanova – Gamma Chimica Brugherio



ore 19.00



Campo 1: Itas Trentino – Cisterna Volley



Campo 2: Mint Vero Volley Monza – Valsa Group Modena

Sabato 1 giugno 2024

ore 9.30



Campo 1: Mint Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova



Campo 2: Itas Trentino – Kioene Padova

ore 11.30



Campo 1: Valsa Group Modena – Gamma Chimica Brugherio



Campo 2: Cisterna Volley – Consar Ravenna

ore 18.30

Campo 1: Semifinale 1 (1° Girone – 2° Girone)

Campo 2: Semifinale 2 (1° Girone – 2° Girone)

Domenica 2 giugno 2024



ore 9.00



Campo 1: Finale 5°-6° Posto



Campo 2: Finale 7°-8° Posto

ore 11.30



Campo 1: Finale 3°-4° Posto

ore 16.30



Campo 1: Finale 1°-2° Posto