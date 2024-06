Starting Six: Sittng Volley e beach volley protagonisti

In settimana è stata presentata, presso la sede Fipav di via Vitorchiano, alla presenza del presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, del presidente federale Giuseppe Manfredi, del vicepresidente Adriano Bilato del coordinatore tecnico per l’attività delle squadre nazionali Guido Pasciari e dei tecnici delle due nazionali Amauri Ribeiro e Alireza Moameri l'intensa attività del sitting che, fra i tanti impegni delle nostre nazionali, vedrà il culmine alle Paralimpiadi di Parigi che vedrà protagonista la nostra nazionale femminile, Campione d'Europa in carica.

Francesca Bosio e Federico Ripani, i capitani delle nostre rappresentative, a rappresentare i sogni e le speranze azzurre per i prossimi probanti impegni che dovranno affrontare e per entare nei segreti di una disciplina inclusiva ed affascinante che in Italia vede numeri e risultati sempre più importanti.

In Match&Play è il beach volley il protagonista dell'approfondimento con la presentazione delle finali del campionato italiano per società che hanno preso il via in questi giorni, per il quarto anno di fila, a Bibione. Un torneo che ha impegnato gli atleti per ventinove giornate, e 800 tornei in tutta la penisola. A difendere il titolo la Beach Volley Training di Beinasco (TO), che cerca il suo quarto titolo di fila. La BVT è la favorita d'obbligo dopo primo posto ottenuto nella prima fase, in entrambi i tabelloni. Per il secondo anno consecutivo le squadre che si aggiudicheranno lo Scudetto 2024, staccheranno il pass per la Beach Volley European Cup Club, evento CEV che tra settembre e ottobre.