Sitting Volley: l'Italia batte la Francia nella 1a del World Super Six

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY, (FRANCIA)- La nazionale femminile di Sitting Volley parte alla grande nel World Super Six, torneo internazionale di Vandœuvre-lès-Nancy, in Francia che vede confrontarsi le sei migliori formazioni del mondo.

Nel primo incontro del torneo giocato questo pomeriggio, l’Italia di Amauri Ribeiro ha superato con un netto 3-0 (25-4, 25-8, 25-11) le padrone di casa della Francia.

L’Italia ha disputato una partita in crescendo nella quale sono state in grado di imporre il proprio gioco in tutti i set giocati.La vittoria all’esordio contro le transalpine, che l’Italia incontrerà nuovamente ai Giochi Paralimpici parigini, è il giusto modo per cominciare il torneo che vede la partecipazione di alcune tra le più forti nazionali di sitting volley al mondo: Canada, Brasile, Stati Uniti e Cina.

Le azzurre torneranno in campo domani 12 giugno alle ore 16 per affrontare nel secondo match gli Stati Uniti.

Nella gara odierna parte subito forte l’Italia che accumula un grandissimo vantaggio ben gestito fino al conclusivo 25-4. Il copione non è cambiato nei successivi due set, nei quali l’Italia, quasi sempre padrona del campo, si è prima imposta (25-8) e poi ha chiuso la gara (25-11).

CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA-

11/6: Italia-Francia 3-0 (25-4, 25-8, 25-11)

12/6: Italia-USA (ore 16)

13/6: Canada-Italia (ore 16)

14/6: Italia-Cina (ore 14.30)

15/06: Italia-Brasile (ore 16)

16/06: Finale 5°-6° posto (ore 11); Finale 3°-4° posto (ore 13); Finale 1°-2° posto (ore 15)