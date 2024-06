Sitting Volley: appuntamento tricolore a Parma

La, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con il supporto del CT Fipav Parma, vedrà in campo le formazioni che hanno superato le fasi precedenti.

Saranno 8 le formazioni partecipanti tra femminile e maschile che si contenderanno gli scudetti 2024. Le finali tricolore femminili e maschili si giocheranno con la formula della final four. Successivamente le squadre vincitrici delle semifinali giocheranno la finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti giocheranno per la medaglia di bronzo.

Lo scorso anno sempre a Parma si laurearono campionesse d’Italia le ragazze della Dream Volley Pisa, mentre Nola città dei Gigli trionfò nel torneo maschile.

Le finali della manifestazione tricolore, giunta alla sua settima edizione, contribuiranno a dare ulteriore visibilità a questa disciplina paralimpica che vivrà nei Giochi di Parigi 2024 un altro momento storico per l’Italia con la seconda partecipazione consecutiva delle azzurre allenate da Amauri Ribeiro ai Giochi Paralimpici.

Le finali di sitting volley, organizzate dal CT Fipav Parma, rientrano nell’accordo di convenzione sottoscritto nel mese di marzo 2022 tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione Italiana Pallavolo. Grazie all’accordo di durata triennale, l’Emilia-Romagna è una delle sedi principali delle discipline federali con la possibilità di ospitare, a vario titolo, eventi di caratura internazionale e manifestazioni nazionali.

Le formazioni partecipanti-

Torneo Femminile

Cedacri Giocoparma ASD

Dream Volley Pisa SSD ARL

Nola Città dei Gigli ASD

Sportacademy360 SSD ARL

Torneo maschile

ASD Volley Academy TC

Cedacri Giocoparma ASD

Nola Città dei Gigli ASD

Scuola di Pallavolo Fermana ASD

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE-

Torneo femminile



Sabato 22 giugno

Semifinali 1°-4° posto

Ore 18 – Giocoparma ASD – Sportacademy360 SSD

Ore 18 – Nola Città dei Gigli – Dream Volley Pisa

Domenica 23 giugno

Ore 8.30 - Finale 3°-4° posto

Ore 12 - Finale 1°-2° posto

Torneo maschile

Sabato 22 giugno

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 – Scuola di Pallavolo Fermana ASD – ASD Volley Academy TC

Ore 16.30 – Nola Città dei Gigli ASD – Giocoparma ASD

Domenica 23 giugno

Ore 8.30 - Finale 3°-4° posto

Ore 10.30 - Finale 1°-2° posto