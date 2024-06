Sitting Volley: Lo scudetto è ancora di Nola Città dei Gigli

PARMA - Ancora un titolo, per il Nola Città dei Gigli che a Parma si è confermata campione d’Italia maschile di sitting volley: superando oggi al Palasport “Lorenzo Ponti” per 3-0 (25-23, 25-23, 25-14) la Scuola di Pallavolo Fermana nella finale decisiva Per il Nola Città dei Gigli, si tratta del quinto scudetto consecutivo dopo quelli conquistati nel 2019, 2021, 2022 e 2023.

In mattinata, invece, nello stesso impianto si è giocata la finale per il terzo gradino del podio. A salire sul terzo gradino del podio sono stati i padroni di casa della Giocoparma che hanno superato in rimonta, al termine di un match intenso e spettacolare, con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-19, 25-23, 25-18) i campani della Volley Academy TC.

Tornando alla finale per il primo e secondo posto, primo set intenso, giocato palla su palla per lunghi tratti dalle due formazioni che non si sono risparmiate. Nelle battute conclusive Nola ha piazzato alcuni colpi decisivi e alla seconda palla set hanno chiuso il parziale in proprio favore 25-23.

Secondo set cominciato con la stessa intensità vista nel primo parziale. Scuola di Pallavolo Fermana in avvio è stata brava a contenere gli attacchi di Nola. Con il passare delle azioni Nola ha preso qualche punto di vantaggio (16-13). La partita è proseguita con continui strappi da una parte all’altra. Nel finale Pasciari e compagni dopo aver subito il parziale ritorno della Fermana hanno chiuso il set 25-23. 2-0 Nola.

Terzo set che ha visto ancora i campani protagonisti di una buona organizzazione di gioco (11-6) e bravi a resistere agli attacchi della Scuola di Pallavolo Fermana. Con il passare delle azioni i marchigiani hanno provato a rimontare, ma Nola non ha concesso più nulla e si è andata a prendere il titolo di campione d’Italia 2024 (25-14)

Sabato 22 giugno

Semifinali 1°-4° posto

Scuola di Pallavolo Fermana ASD – ASD Volley Academy TC 3-1 (26-24, 16-25, 25-15, 26-24)

Nola Città dei Gigli ASD – Giocoparma ASD 3-0 (25-21, 25-14, 25-17)

Domenica 23 giugno

Finale 3°-4° posto, Giocoparma ASD - ASD Volley Academy TC 3-1 (22-25, 25-19, 25-23, 25-18)

Finale 1°-2° posto, Nola Città dei Gigli ASD - Scuola di Pallavolo Fermana ASD 3-0 (25-23, 25-23, 25-14)

I ROSTER DELLA SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA-

Nola Città dei Gigli

Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Pasquale Vecchione, Giancarlo Quinto, Paolo Mangiacapra, Pasquale Spacagno. All. Guido Pasciari.

ALBO D’ORO-



2017 (Pesaro) 1° Pallavolo Missaglia, 2° Nola Città dei Gigli, 3° S. Lucia Tor Sapienza-Asd Rotonda Volley

2018 (Pisa) 1° Fonte Eur Roma, 2° Pallavolo Missaglia, 3° Scuola Pallavolo Fermana

2019 (Modena) 1° Besana Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Eur Roma, 3° Groupama Brembate

2020 Edizione non disputata

2021 (P. del Garda - VR) 1° Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Roma EUR, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma

2022 (Budrio - BO) 1° Nola Città dei Gigli, 2° Alta Resa Pordenone, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma

2023 (Parma) 1° L’Abbondanza del pane Nola, 2° Cedacri Sitting Volley GiocoParma, 3° Synergie Fermana

2024 (Parma) 1° Nola Città dei Gigli, 2° Scuola Pallavolo Fermana, 3° GiocoParma