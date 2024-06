Sitting Volley: la Giocoparma per la prima volta tricolore

PARMA - La Giocoparma sale in cima riuscendo, dopo diversi tentativi a strappare il tricolore alla Dream Volley Pisa che aveva vinto le sei precedenti edizioni del torneo. Bosio e compagne hanno centrato lo storico obiettivo vincendo una straordinaria finale, in rimonta, per 3-2 (31-33, 25-13, 25-21, 23-25-16-14) mandando in visibilio il pubblico presente al Palasport “Lorenzo Ponti”. Una gara giocata ad altissimo livello da entrambe le squadre (in campo c’erano 10 azzurre che meno di un anno fa si sono laureate Campionesse d’Europa a Caorle e conquistato il pass per i Giochi Paralimpici di Parigi). Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, alle ore 8.30 le campane del Nola Città dei Gigli hanno superato 3-0 (25-17, 25-23, 25-20) le romane della SportAcademy 360. Le ragazze guidate in panchina da Vittorio Pasciari confermano quindi il piazzamento ottenuto proprio a Parma esattamente un anno fa.

MVP della manifestazione è stata eletta Francesca Bosio della GiocoParma.

Nel primo set le campionesse d’Italia in carica della Dream Volley hanno tentato l’allungo, ma Gioco Parma grazie ad un ottimo turno al servizio con Bosio ha prima agguantato il pareggio e poi compiuto il sorpasso (12-11). Con il passare delle azioni l’attacco di Pisa è stato una spina nel fianco per Parma.

Finale di set infinito con le due squadre che hanno lottato punto a punto e il parziale si è risolto in favore di Pisa solo ai vantaggi 33-31.

Pronta razione della GiocoParma nel secondo set. Le ragazze guidate in panchina da Fabio Marmiroli sono state brave ad organizzare bene il gioco trovando delle trame offensive efficaci (8-2). Con il passare delle azioni Parma ha continuato a giocare un buon sitting volley finendo per chiudere in proprio favore il secondo set 25-13 ripristinando la parità nel conteggio dei set.

Terzo set caratterizzato da una partenza lanciata della Giocoparma (11-6), il divario con il passare dei minuti si è incrementato. Quando sembrava in discesa il percorso per Parma la Dream Volley Pisa ha iniziato a tessere la propria rimonta 20-20). Il finale di set sorride a Ceccon e compagne che grazie all’ace vincente di Bosio 25-21 chiudono il parziale in proprio favore.

Quarto set cominciato subito a ritmi alti e con la GiocoParma brava ad accumulare il primo vantaggio. Successivamente Pisa è ritornata prepotentemente in partita e dopo aver ottenuto il pareggio ha prodotto l’ultimo sforzo che le ha permesso di chiudere 25-23 e portare il match al tie-break.

Avvio di Tie-break favorevole a Pisa che grazie ad una serie di attacchi vincenti dell’azzurra Aringhieri si è portata sul +3 (8-5). Giocoparma però a quel punto ha cambiato marcia e con grinta e determinazione ha chiuso 16-14 conquistando il primo titolo tricolore della sua storia.

Al termine della finale scudetto si è svolta la consueta cerimonia di premiazione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, della consigliere federale Silvia Strigazzi, il capo della segreteria politica della Regione Emilia Romagna Giammaria Manghi e il presidente del CT FIPAV Parma Cesare Gandolfi.

RISULTATI TORNEO FEMMINILE -

Sabato 22 giugno

Semifinali 1°-4° posto

Giocoparma ASD – Sportacademy360 SSD 3-0 (25-14, 25-18, 25-10)

Nola Città dei Gigli – Dream Volley Pisa 0-3 (10-25, 21-25, 19-25)

Domenica 23 giugno

Finale 3°-4° posto, Sportacademy360 SSD - Nola Città dei Gigli 0-3 (17-25, 25-23, 25-20)

Finale 1°-2° posto, Giocoparma ASD - Dream Volley Pisa 3-2 (31-33, 25-13, 25-21, 23-25-16-14)

Il roster della squadra campione d’Italia-

Giocoparma ASD

Giulia Farnedi, Roberta Pedrelli, Maria Agostino, Francesca Bosio, Cinzia Marzolini, Elena Izzo, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Ivelisse Guillen Molina. All. Fabio Marmiroli.

Albo d'oro

2017 (Pesaro) 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Asd Rotonda Volley-Punta allo Zero Parma

2018 (Pisa) 1° Dream Volley Pisa, 2° Besana Nola Città dei Gigli, 3° Punta Allo Zero Parma

2019 (Modena) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Gioco Parma, 3° Besana Nola Città dei Gigli

2020 Edizione non disputata

2021 (Tirrenia - PI) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Sport Academy 360 Roma

2022 (Cesenatico - FC) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Volley Club Cesena

2023 (Parma) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° L’Abbondanza del Pane Nola

2024 (Parma) 1° GiocoParma 2° Dream Volley Pisa 3° Nola Città dei Gigli