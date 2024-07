Starting Six: Samuele Papi, quattro volte a medaglia

ROMA - Starting Six al maschile inaugura in questo numero la rubrica Olimpic Story che esalta le imprese di Samuele Papi, uno dei pochi giocatori al mondo che sono saliti ben quattro volte sul podio Olimpico. Samuele Papi, ‘O’Fenomeno’ ha conquistato Papi è l’unico atleta italiano ad aver ottenuto 4 medaglie olimpiche: Argento Atlante 1996, Bronzo Sidney 2000, Atene 2004 e Londra 2012. Due i Mondiali conquistati (1994 e 1998), 3 i Campionati Europei (1995, 1999 e 2003) e 1 World Cup (1995). Papi ha collezionato, dal giorno dell’esordio, datato il 15 dicembre 1993, 360 partite in azzurro. Il suo nome è legato a quello della Sisley Treviso con la quale ha vinto tantissimi trofei, tra i quali: 6 Scudetti e 3 Coppe dei Campioni. Nel 2022 viene inserito nella Volleyball Hall of Fame per quello che ha saputo fare nel corso della sua lunghissima carriera conclusa, ad oltre quarant’anni, giocando da libero.

In Prima Fila il commento alle convocazioni del CT Ferdinando De Giorgi che si è visto privato del vice capitano Simone Anzani, stoppato ancora dai sanitari, che verrà sostituito nella rosa dei 12+ 1 da Giovanni Sanguinetti mentre resterà a casa Leandro Mosca. Gabriele Laurenzano è la riserva che potrà entrare in campo soltanto se qualcuno dei titolari non potrà essere utilizzato per infortunio.

I convocati di Ferdinando De Giorgi-

Palleggiatori: Simone Giannelli (Capitano) e Riccardo Sbertoli.





Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo.





Centrali: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.





Opposti: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta.





Libero: Fabio Balaso.





Tredicesimo: Gabriele Laurenzano (Libero).

Match&Play ci porta in Olanda dove la nazionale Under 22 di Vincenzo Fanizza andrà a caccia del secondo titolo europeo consecutivo. L’Italia farà il proprio esordio nella rassegna continentale proprio oggi contro la Repubblica Ceca (ore 16.30), per poi affrontare mercoledì 10 la Francia (ore 19.30) e chiuderà la fase a gironi giovedì 11 contro il Portogallo (ore 19.30).