Starting Six: Papi, Nazionali giovanili, Alfieri/Andreatta in primo piano

ROMA- Starting Six al maschile parte in questo numero con Olympic Story che ripercorre, nell'intervista di Pasquale Di Santillo, insieme a Samuele Papi quella 'maledetta' finale Olimpica del 1996 ad Atlanta che vide l'Italia di Velasco soccombere in finale contro l'Olanda, dopo aver a lungo cullato il sogno più. "Mazzata incredibile’ è la sintesi di quella giornata nelle parole di O’Fenomeno’.