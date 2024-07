Starting Six: in questo numero Papi, De Giorgi, Under 18, calendari e sorteggi

ROMA- Olympic Story da il via a Starting Six di oggi con il racconto, ricco di aneddoti, del bronzo Olimpico della nazionale maschile, attraverso le parole di Samuele Papi, uno dei protagonisti di quel terzo posto, fra il rammarico per la semifinale persa con la Jugoslavia e la soddisfazione di aver comunque conquistato il podio con la vittoria sull’Argentina nella finale per il podio.

In Prima Fila proscenio alla nazionale di De Giorgi, ormai prossima alla partenza per Parigi che in due amichevoli, a Firenze e Bologna, ha sconfitto l’Argentina prima con un secco 3-0 e poi con un sofferto 3-2, costellato da diversi errori che dovranno essere eliminati in fretta. Due successi che comunque hanno ribadito l’eccellente stato di salute degli azzurri, ormai consapevoli di non potersi più nascondere, dall’alto di una forza collettiva riconosciuta anche dagli avversari. Il CT, intervistato dai colleghi della Fipav, alla termine dei due test match, fa il punto della situazione in chiave Olimpica.

Sempre in chiave azzurra continua il percorso vincente dell’Under 18 di Monica Cresta che in Bulgaria, nell’Europeo di categoria, hanno centrato la settima vittoria consecutiva superando, nelle ultime due sfide, nell’ordine Belgio e Repubblica Ceca. Domani sfida in semifinale contro la Polonia.

Partnership ci parla del successo della Fipav che ha firmato con la Cev l’accordo che le permetterà di co-organizzare, gli Europei dl 2026 insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, con la gara inaugurale nel nostro Paese. Altra firma importante è quella che la Federazione ha sottoscritto con DHL per continuare la partnership anche per il prossimo quadriennio.

Match&Play ci riporta all’attività dei club con la composizione dei calendari di Superlega e A2 e con il sorteggio dei gironi della Champions maschile che vedranno le nostre squadre inserite in questi gironi:

Pool B: Vero Volley Monza (ITA), Helios Grizzlys Giesen (GER), Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR), Winner Matches 3rd Round CLVM 27/28.

Pool C: Aluron CMC Warta Zawiercie (POL), Allianz Milano (ITA), Knack Roeselare (BEL), Winner Matches 3rd Round CLVM 25/26.

Pool D: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA), Halkbank Ankara (TUR), Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE).