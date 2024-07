Starting Six: Papi e Atene 2004, l'Under 18 conquista l'argento

ROMA- Continua su Starting Six, l'epico racconto, nella rubrica Olympic Story, di Samuele Papi e delle sue quattro Olimpiadi. L'ex campione azzurro, intervistato da Pasquale Di Santillo, stavolta ci riporta ad Atene 2004 dove la nazionale azzurra allenata da Giampaolo Montali, pur non accreditate fra le favorite alla vigilia, riuscì a conquistare un brillante secondo posto, sconfitta soltando da un Brasile che, a detta dello stesso Papi in quell'edizione dei giochi era praticamente imbattibile. Resta per gli azzurri e nella memoria di tutti noi la straordinaria vittoria in semifinale per 3-0 contro la Russia.