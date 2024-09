Starting Six: un quinto posto che vale per l'Italia alle paralimpiadi

ROMA- Starting Six di oggi dedica l'apertura alla nazionale femminile di sitting volley che nel torneo paralimpico di Parigi ha chiuso con un lusinghiero quinto posto, che migliora il sesto di Tokyo 2020 e ribadisce il ruolo di prima potenza europea della formazione di Amauri Ribeiro, Campione continentale in carica. Bosio e socie hanno battuto nella finale per la quinta piazza la Slovenia, remake della finale Europea dello scorso anno, dopo aver ceduto nel torneo di qualificazione, dopo aver superato la Francia, alle corazzate Cina e Stati Uniti che oggi giocheranno per la medaglia d'oro. Le azzurre tornano in Italia con la consapevolezza di una crescita tecnica costante che in futuro regalerà certamente altre soddisfazioni.