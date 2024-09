Starting Six: Manfredi a cuore aperto ci racconta il volley italiano

ROMA- Una lunga intervista, ricca di spunti e di considerazioni, con il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, nella puntata n° 52 di Starting Six. Pasquale Di Santillo si è fatto raccontare dal numero 1 della federazione le emozioni di una lunga estate ricca di soddisfazioni, con la ciliegina sulla torta del titolo Olimpico, e con lo sguardo volto al futuro di un movimento in grande salute, probabilmente il migliore al mondo sia a livello di nazionali che di club.

L'intervista parte, e non poteva essere altrimenti, rivisitando le strategie che hanno portato al trionfo di Parigi. Il Consiglio Federale, dopo la conclusione del rapporto con Davide Mazzanti, ha concretizzato una scelta che era in itinere da tempo,quella di portare Julio Velasco sulla panchina delle azzurre. Una decisione illuminata ed illuminante che ha portato a vincere, in pochi mesi prima la VNL e poi, per la prima volta nella storia, il torneo Olimpico. Manfredi sottolinea che le capacità carismatiche e la bravura nella gestione del gruppo del tecnico argentino sono state alla base della scelta. Julio ha saputo, insieme al suo staff, costruire in breve tempo una nazionale coesa e votata in maniera compatta al raggiungimento degli obiettivi. Le speranze della vigilia erano quelle di superare per la prima volta a Parigi lo scoglio dei quarti di finale e di arrivare a prendersi una medaglia. Egonu e compagne sono andate oltre, mettendo al collo del presidente federale, la medaglia d'oro, impresa mai riuscita a nessuno dei suoi predecessori. Con la conferma di Velasco fino al 2025, Manfredi auspica che ogni componente della squadra rimanga al suo posto. ' Squadra che vince non si cambia', sottolinea il presidente e sarà così fino al mondiale.

Una punta di malinconia nelle parole di Manfredi nel commentare la mancata conquista di una medaglia da parte della maschile di De Giorgi ma anche onore agli avversari e i complimenti ad Andrea Giani che è andato a prendersi l'oro alla guida della Francia.

Lucida l'analisi sulla stagione del beach volley. Il presidente federale sottolinea come la FIPAV sapesse dall'inizio che questo sarebbe stato un anno di transizione. L'obiettivo nel futuro sarà quello di far crescere i giovani, e a questo proposito la partecipazione di Cottafava e Gottardi alle Olimpiadi non potrà che essere utile per la loro maturazione. Il massimo dirigente annuncia che la federazione farà un investimento su un tecnico importante per dare a questi ragazzi una guida imporante nei prossimi anni.

Motivo d'orgoglio per tutta la Fipav la grande stagione delle nazionali giovanili che, in otto manifestazioni disputate, hanno conquistato otto medaglie. Manfredi sottolinea che il merito dei grandi risultati azzurri, che non sono soltanto di quest'anno ma anche di quelli precedenti, è dovuto al lavoro in sinergia di tutte le componenti della pallavolo italiana, in particolare dei club che lavorano sui territori riuscendo a scovare e valorizzare sempre nuovi talenti.

L'intervista non può non toccare l'argomento sitting volley che ha visto la nostra nazionale femminile conquistare il quinto posto nel torneo paralimpico di Parigi migliorando di una posizione il sesto di Tokyo. Il presidente della federazione, ovviamente soddisfatto per la crescita del movimento, auspica che nel prossimo futuro si possa allargare la base dei praticanti della disciplina per raggiungere i livelli delle nazioni guida di questo sport.

Una riflessione importante sulle recenti elezioni della Cev che hanno escluso dal board i dirigenti e la rappresentanza delle nazioni più importanti del volley continentale. Manfredi, senza fasciarsi la testa, che la FIPAV sarà comunque attenta e vigile per tutelare i diritti dei club italiani,

Fra le tante considerazioni quella legata alla gestione della valanga di entusiasmo che sta piovendo sul volley italiano. Il presidente federale, pur dimostrandosi davvero soddisfatto per la popolarità che il suo sport sta riscontrando in questi mesi, rivela notevole preoccupazione per la mancanza di spazi e nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste di coloro che desiderano iniziare a giocare a pallavolo. Messaggio alle istituzioni che dovranno trovare soluzioni a livello normativo per permettere ai club di utilizzare al meglio le palestre scolastiche, poli aggregativi indispensabili per l'attività di base.

Conclusioni con lo sguardo volto alle prossime elezioni federali. Manfredi annuncia la sua ricandidatura per spirito di servizio per un quadriennio di transizione che dovrà portare ad un profondo rinnovamento all'interno della FIPAV con l'inserimento di dirigenti e di giovani che possano portare nuova linfa alla federazione.