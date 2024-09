Sportcity Day: in 163 città si giocherà a volley e a S3

L’iniziativa, che coincide con la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere delle Città, è stata presentata in una conferenza stampa in Senato, su iniziativa della Sen. Daniela Sbrollini, in collaborazione con Osservatorio Permanente sullo Sport, Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Health City Insitute, C14+.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di oltre 160 città che, insieme, lanceranno ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute. Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Fra le discipline che saranno presenti nelle strade, nelle piazze e nei parchi di tutta Italia la pallavolo sarà protagonista con campi di S3 che coinvolgeranno tantissimi bambini.

Dai 17 comuni che aderirono alla prima edizione del 2021 agli oltre 160 di quest’anno, dalle 30.000 persone attive al mezzo milione previsto per l’appuntamento del prossimo 22 settembre: sono numeri che fanno capire come la linea tracciata da Fondazione Sportcity si sia rivelata vincente in poco tempo. I Comuni che hanno aderito, sono pronti ad offrire scenari sempre più suggestivi e aggreganti come sede dell’evento, e il coinvolgimento delle associazioni del territorio si è ormai espanso a macchia d’olio.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Agos, il main partner dello Sportcity Day. A Milano, Roma, Lucca, Padova, Lecce e Catania l’evento si svolgerà nei Parchi Agos Green&Smart, zone presenti nelle città e riqualificate con il supporto di Brand for the City nelle dimensioni “green”, “smart”, “sport” ed “art”, per offrire alla collettività sul territorio qualcosa in più di una semplice area verde.

Così come è confermato l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione. Un obiettivo sul quale il MASE sta puntando forte, tanto che per la prima volta nella storia ha affidato una delega allo sport, nello specifico al Sottosegretario Claudio Barbaro.

Tra le novità di questa edizione, spicca l'iniziativa "Se corri doni", un momento dedicato all'interno della giornata che si pone l'obiettivo di sensibilizzare sui temi dell'educazione tramite lo sport e del ruolo sociale che tale attività riveste. Iniziativa che si svolgerà in molte città italiane nell’ambito dello Sportcity Day grazie al fondamentale sostegno e alla collaborazione nata con Fondazione Conad ETS e il supporto organizzativo di Csportmarketing. Il progetto produrrà dei voucher per la pratica sportiva per consentire ad alcuni ragazzi una pratica sportiva gratuita. Un modo concreto per lasciare una legacy volta al benessere e ai sani stili di vita.

Altra novità è la partnership con la ‘Settimana europea della mobilità’. La giornata del 22 sarà quella conclusiva dell’evento europeo e sarà incentrata sul park(ing) day, un evento annuale portato avanti in Italia da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.

Confermata, inoltre, la collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea nell’ambito della Settimana europea dello sport, che la Commissione promuove ogni anno dal 23 al 30 settembre. Un’occasione unica per avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, al mondo delle istituzioni e dello sport, sensibilizzandoli sull'importanza dell'attività fisica, con un’attenzione particolare all’inclusione, al benessere e al senso di appartenenza.

Una giornata, quella del 22 settembre, che sarà raccontata nello Sportcity Talk, una diretta video di 8 ore trasmessa sui canali social di Fondazione Sportcity e su decine di canali di associazioni partner dell’evento. Una talk show con ospiti in studio, collegamenti dalle città e video messaggi di personaggi del mondo dello sport e delle istituzioni.