Starting Six: Simone Giannelli ci presenta la stagione della Superlega

ROMA- L'osservatorio sulla pallavolo al maschile ci regala una lunga intervista a Simone Giannelli, realizzata da Pasquale Di Santillo, alla vigilia dell'inizio della stagione dei Club. Con il capitano della nazionale e di Perugia la chiacchierata è iniziata ripercorrendo la lunga estate della nazionale che non è riuscita ad arrivare al traguardo tanto agognato. Il regista azzurro esprime il rammarico, suo e dei suoi compagni di squadra, per la mancata conquista di una medaglia a Parigi. Simone riconosce alla Francia, che ha fermato la corsa dei ragazzi di De Giorgi in semifinale, la superiorità tecnica che ha portato al massimo risultato, mentre qualche rimpianto è ancora vivo per l'esito della finale per il terzo posto nella quale l'Italia si è arresa cedendo nei tre set sempre ai vantaggi. Nello scrigno dei ricordi più belli la serie in battuta che, nei quarti di finale, ha ribaltato l'esito del match con il Giappone che sembrava ormai segnato. Chiudendo il capitolo azzurro Giannelli sottolinea comunque l'importanza di fare tesoro di quanto avvenuto quest'anno per poter ripartire al meglio nella prossima stagione.

Inevitabilmente si inizia a parlare degli impegni con le squadre di club che vedrà subito Perugia impegnata nella Supercoppa Italiana, in programma da oggi a Palazzo Wanny di Firenze nella quale i Block Devils dovranno vedersela in semifinale contro Piacenza. Giannelli mette in guardia sulle insidie del match facendo rimarcare che Perugia, dopo aver vinto cinque edizioni nelle ultime quattro stagioni, dovrà fare il massimo per confermarsi al cospetto di un'avversaria forte. Guardando all'altra semifinale il giocatore di Perugia vede favorita Trento, sua ex squadra, su Monza.

Allargando gli orizzonti all'intera stagione Simone spiega che per la sua squadra, che lo scorso anno ha vinto tutti i trofei a cui ha partecipato, non sarà semplice ripetersi. In campionato le avversarie da battere saranno ovviamente Piacenza, Trento e Monza, ma occhio Milano e Civitanova che cercheranno di ribaltare le gerarchie. Mina vagante una rinforzata Modena. Una riflessione sulla Champions League, oggetto del desiderio del presidente Sirci, che non è mai riuscita alzarla. Perugia non si nasconde ma le avversarie da affrontare sono certamente temibili.

Ultima chiosa dedicata all’oro Olimpico della nazionale di Velasco al quale Giannelli regala un sentito tributo.