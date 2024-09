Velasco il filosofo, nuova lezione sui giovani: “Signora, ma cosa ha visto?”

Velasco: "Non romperanno più con l'oro che mancava"

Queste le parole del ct, che ha fatto il punto sul trionfo di Parigi e sulla nuova generazione di atleti italiani: "Io uso spesso l'esempio di Vasco Rossi: forse non è quello che canta meglio, è uno che ha fatto grandi canzoni, ma anche altri le hanno fatte, ma lui arriva alla gente come nessun altro. È quel mistero dell'arte, o dello sport. Queste ragazze hanno questo: arrivano alla gente e questo è molto bello. Finalmente non romperanno più con l'oro che manca, non se ne poteva più e spero che adesso non ricomincino coi maschi. Questo fa parte di un modo di vedere la vita che non ho mai condiviso, guardare quello che manca e non quello che c'è. Stamattina sentivo una signora alla radio che diceva: speriamo che rimettano la leva obbligatoria perché l'ottanta per cento dei ragazzi sono sbandati. Non so dove abbia visto la statistica questa signora, io so che dietro a questi ragazzi che vincono ce ne sono migliaia e migliaia che fanno sport, musica, lavorano, vanno all'estero. I giovani non sono come dicono gli adulti, o alcuni adulti che dicono: noi eravamo meglio di voi. Io ho grande ammirazione per i ragazzi", ha concluso Velasco.