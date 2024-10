Monza ko ma il cuore c'è: Piacenza detta legge e Maar si esalta

Anche a Monza, Piacenza detta legge . L'anticipo della seconda giornata di Superlega Credem Banca vede la squadra di Andrea Anastasi portare a casa altri tre punti e, per una sera, issarsi sulla vetta del campionato a punteggio pieno. È 3-0 per Maar e compagni sulla Mint Vero Volley , un risultato però meno rotondo di quanto non si legga, perché la squadra di Eccheli, formazione ancora non al top della condizione nell'organico con Zaytsev, Juantorena e Averill e Mosca ai box, ha reso la vita dura all'avversario perdendo di misura tutti e tre i set (22-25, 24-26, 23-25) e lottando punto a punto in tutte le fasi finali, dove alla fine è mancato solo esperienza nel gestire, soprattutto, la battuta piacentina perché con palla staccata da rete la Mint non ha saputo incidere.

Vince la Gas Sales

La Gas Sales ha vinto per pochi spunti di differenza, quattro attacchi in più, un muro in più e due errori punto in meno, tanto che il top scorer della gara è risultato il canadese di Monza Szwarc capace di 15 punti e, soprattutto, 3 ace nel secondo set che parevano incidere sull'avvio del parziale. A replicare una Gas Sales più formata come squadra che si è esaltata con Maar e Simon (12 punti a testa), il solito Romanò (9) poi con il solito positivo ingresso del turco Efe Mandiraci che in poco più di un set ha inciso con 6 punti, di cui un ace pesante nel finale del terzo set.

Le gare di oggi

In archivio l'anticipo oggi la Superlega si apre alle 15.20 su Rai2 con la sfida tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova che mette di fronte due campioni olimpici francesi Yacine Louati, posto 4 meneghino, e Barthelemy Chinenyeze, ex di turno, centrale della Lube. A seguire i campioni d'Italia di Perugia sfidano alla Kioene Arena la Sonepar Padova. In casa i campioni d'Europa dell'Itas Trentino contro una Gioiella Prisma Taranto con il sorriso dopo aver aperto la stagione con lo sgambetto a Milano. Curiosità poi a Modena con la squadra di De Cecco che torna al PalaPanini per la prima volta, da sempre, senza una tifoseria ufficiale a "spingere". Un settimo uomo che nel palasport modenese era sempre stato visto come decisivo per i risultati della squadra. Avversario di turno la neo promossa Grottazzolina chiamata alla sua prima storica trasferta di Superlega. In serata Rana Verona sfida Cisterna. Per entrambe nel mirino la prima vittoria.