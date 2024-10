Sarah Fahr inedita: la vita da atleta, i disturbi alimentari e i momenti di difficoltà

I problemi alimentari e la vita da pallavolista

Tra i momenti difficili affrontati da Fahr anche quello relativo ai disturbi alimentari: “Ne ho sofferto tanto e non è stato facile uscirne. Ricordo di essere arrivata a Conegliano, ma di non stare affatto bene: mangiavo e mi abbuffavo senza un criterio, arrivando a vomitare, poi alcuni giorni mi tenevo a dieta strettissima. Ed ancora: "Mi ero completamente chiusa, non stavo bene con me stessa e tantomeno con gli altri. Ne sono uscita solo per via di quella mia predisposizione a voler guardare le cose sempre in modo positivo, ma è stato veramente difficile e senza l’aiuto di uno psicologo non ne sarei mai venuta fuori”. Poi ha ammesso: “Quando si è atleti, specie nel nostro mondo, si è sempre in un vortice, perché non c’è mai un attimo di pausa. Il mio fidanzato mi chiede sempre se mi stia rendendo conto di quello che sto facendo, ma io gli rispondo di non avere il tempo materiale per elaborare il tutto. Due mesi fa vincevo l’oro a Parigi, una settimana fa ho vinto la Supercoppa e adesso siamo di nuovo in campo, presto impegnate anche di mercoledì con le coppe europee. È una vita che non ti da tregua, ma se la testa è a posto tutto diventa più bello”.