Starting Six: Flavio Gulinelli a tutto volley dall'Ucraina alla Superlega

ROMA- Protagonista della puntata al maschile di Starting Six un tecnico che ha scritto importanti pagine della nostra pallavolo. Flavio Gulinelli, che oggi allena in Ucraina, nella sua lunghissima carriera vanta esperienze in ben 22 club, in Italia e all'estero, e una prestigiosa militanza nella nazionale azzurra dove, come secondo di Bebeto vinse un mondiale nel 1998, una World League e una medaglia di bronzo agli Europei.

Intervistato da Pasquale Di Santillo Gulinelli ha raccontato le sue esperienze attuali partendo da quella che sta vivendo attualmente in Ucraina ad Horodok, nella parte sud occidentale del paese dove gli echi della guerra sono lontani e dove si riesce a vivere quasi normalmente e a fare pallavolo.

Flavio ritorna poi, con amarezza alla sua avventura sulla panchina della nazionale egiziana dove, per la seconda volta, gli è stata negata la possibilità di partecipare alle Olimpiadi dopo averle conquistate sul campo nelle qualificazioni.

Venendo ai temi di casa nostra l'esperto tecnico in Superlega prevede un duello fra Perugia e Trento, con il possibile inserimento di Piacenza, mentre le altre sono indubbiamente di un livello inferiore alle tre corazzate sopra citate.

Ritornando alle vicende di carattere personale Gulinelli cerca di spiegare, soprattutto a se stesso i motivi che lo vedono lontano dall'Italia dove manca ormai da diversi anni dopo le ultime esperienze, non certo esaltanti a Taviano, a Castellana Grotte in A2 e a Macerata in A3. Qualche rimpianto per il mancato approdo nel campionato cinese nel 2018, a causa di problemi di carattere familiare. E' chiaro, secondo lo stesso protagonista, che l'età (66 anni) può essere un freno al suo ingaggio da parte delle società italiane. Gulinelli continua comunque a lavorare con profitto all'estero gratificato anche da siceri rapporti umani e dalla possibilità di esprimere la sua pallavolo. Fra i desideri del tecnico quello di poter fare esperienza in campionati di grande livello come quello polacco e quello giapponese.

L'intervista volge poi lo sguardo alla nazionale di De Giorgi alla quale l'intevistato concede ampi margini di miglioramento considerando che, fra le nazionali ai vertici del ranking mondiale, è quella con l'età media più bassa.

La chiusura è dedicata ai ricordi del mondiale vinto nel 1998 e all'incontro con il figlio di Bebeto alle recenti Olimpiadi parigine ed al lungo abbraccio in ricordo del tecnico brasiliano recentemente scomparso.

Nella nuova rubrica Totovolley, nella quale gli intervistati sono chiamati a fare la schedina settimanale con i pronostici sui match della Superlega, Gulinelli è stato il primo a cercare di indovinare i risultati del prossimo weekend.