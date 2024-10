Udine ospiterà l'ultima tappa del circuito S3

L'appuntamento è per domani in piazza 1°Maggio dove si daranno appuntamento, come in precedenza a La Spezia, Reggio Emilia, Matera e Selinunte, centinaia di ragazzi

14 . 10 . 2024 12:13 1 min S3Udine