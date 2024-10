Starting Six: Marco Bracci ci parla di nazionale, Superlega e A1 Femminile

ROMA- Marco Bracci è il protagonista della puntata odierna di Starting Six. In Prima Fila Pasquale Di Santillo intervista lo schiacciatore che fu protagonista della nazionale di Velasco che negli anni '90 vinse tutto quello che c'era da vincere. Il bomber toscano, oggi allenatore in A2 Femminile a Castelfranco formazione con la quale lo scorso ha conquistato la promozione, è stato coinvolto su tutti i temi più attuali della nostra pallavolo. La disamina inizia dal percorso olimpico delle nostre nazionali. Bracci confessa di aver fatto un tifo del diavolo dal divano per la squadra di Velasco esultando per la conquista, tanto attesa dell'oro Olimpico condividendo la gioia di tutto lo staff azzurro. Parlando della maschile l'ex nazionale sottolinea come l'Italia, nonostante la mancata conquista di una medaglia, sia comunque ai vertici di un ranking mondiale che vede nelle competizioni più importanti formazioni di altissimo livello come Francia, Polonia, Stati Uniti e Brasile, tanto per citarne alcune, molto competitive e difficili da battere.