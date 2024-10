Akrari verso il derby contro Cuneo: "Ora facciamo punti!"

Lo “zero” in classifica dopo le prime due giornate di campionato non desta particolare allarmismo in casa Wash4Green Pinerolo . Le ragazze di coach Marchiaro si sono dovute misurare contro Milano e Novara, autentiche corazzate della Serie A1 Tigotà, e la sensazione dal punto di vista tecnico è che le torinesi abbiano raccolto meno di quanto abbia detto campo. Così la sfida contro la Honda Olivero Cuneo , il ghiotto anticipo di questa sera al PalaBus Company di Villafranca Piemonte (ore 18, diretta RaiPlay e VBTV), valida per la terza giornata di andata, diventa paradossalmente un dentro-fuori da vincere per dare un volto diverso alla graduatoria. La squadra ha una sua identità precisa e le percentuali espresse dal campo in tutti i fondamentali danno valore ai singoli. Tra le protagoniste di questa stagione per rendimento c’è sicuramente il capitano Yasmina Akrari , alla quinta stagione con la maglia di Pinerolo e in estate convocata dal ct Julio Velasco nel gruppo che ha preparato la VNL e le Olimpiadi di Parigi.

Come si spiega questo avvio senza punti di Pinerolo? «Abbiamo affrontato Milano e Novara e, pur perdendo, siamo uscite dalle partite consapevoli che fare punti sarebbe stato alla nostra portata. Siamo all’inizio della stagione e la nostra squadra è ancora in rodaggio: credo sia assolutamente normale che i meccanismi non siano al top. Abbiamo un grande potenziale e stiamo lavorando per arrivare alla migliore condizione possibile quanto prima. Siamo una squadra operaia, lavoriamo tanto e bene in palestra con il nostro staff tecnico. Rimaniamo però con i piedi per terra perché il nostro primo obiettivo, come tutti gli anni, è conquistare la salvezza quanto prima per poi pensare ad altro».

Contro Cuneo che partita si aspetta? «Anche loro sono a secco di punti e, come noi, sono una squadra quadrata con tante belle individualità. Penso sarà un bel derby e ovviamente lato nostro vogliamo vincere per iniziare a muovere la classifica. Che partita mi aspetto non lo saprei dire, perché siamo all’inizio della stagione e tutte le squadre stanno cercando la propria quadra nel gioco, quello che mi sento di dire è che Pinerolo debba fare la partita e avere il miglior approccio mentale possibile. Abbiamo il vantaggio del fattore campo, con il nostro pubblico sempre numeroso e caldissimo».

La Wash4Green in estate ha cambiato pelle in tutti i reparti, ingaggiando atlete di caratura internazionale. Al centro sono arrivate Sylves e Olinga-Andela, a che punto è il feeling con Cambi e Avenia? «Il reparto delle centrali, ovvero il mio, penso sia di gran qualità. Credo che gli automatismi tra centrali e alzatrici sia già a buon punto, tra l’altro Amandha e Carlotta hanno già giocato insieme a Firenze in un recente passato, ma anche la stessa Leandra si è subito inserita nella squadra e nei meccanismi di gioco. Francesca poi è un’atleta straordinaria».

E Akrari, torinese doc, convocata in Nazionale da Julio Velasco, quanto sente un po’ sua la medaglia d’oro conquistata a Parigi dall’Italia? «Aver fatto parte, seppur per poco, del gruppo che ha poi disputato e vinto l’oro a Parigi è stato per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Sono arrivata in azzurro facendo tutta la gavetta dai campionati minori, vincendoli sul campo, e la convocazione seppur a 30 anni è stata il coronamento di un percorso fatto sempre con squadre della provincia di Torino: Settimo Torinese, Chieri e Pinerolo. di cui oggi con orgoglio sono il capitano. La vittoria ai Giochi Olimpici è un traguardo storico e l’Italia campione ha rappresentato realmente tutto il nostro movimento».