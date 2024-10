Boninfante: “Mio papà primo maestro. Ora è tempo di sfidarlo”

TORINO - La pallavolo nel dna, Civitanova per crescere. Mattia Boninfante è approdato, a 20 anni, alla Lube per essere il regista di una squadra giovane che crescerà, ma già ora deve calcare palcoscenici importanti come quello del Mondiale per club a dicembre. Alle spalle c’è una famiglia che vive di pallavolo. Il papà è Dante Boninfante , oggi allenatore di Prisma Taranto , ma con un passato importante nella Superlega italiana e un ricco palmarés. La mamma ha trascorsi da pallavolista e Mattia è stato naturalmente proiettata verso la rete. Alle spalle c’è l’esperienza a Prata di Pordenone sotto la guida del padre, poi Modena e la Nazionale azzurra giovanile, la scorsa estate con la rappresentativa Under 22. Ora è tempo di Civitanova con un pubblico attento, ed esigente, e con tanta responsabilità condivisa con l’esperto Santiago Orduna. Boninfante, quella di Civitanova è una chiamata importante. C’è pressione? «Mi sento responsabilizzato, ma gestisco la pressione senza troppi problemi. Quando si è aperta la prospettiva di venire a giocare alla Lube ho detto di sì al volo. Non ci ho pensato su neanche un minuto». In famiglia la pallavolo è il pane quotidiano. Quanto l’ha condizionato questo fatto? «Sono stato abituato a frequentare i palazzetti sin da piccolo. Andavo a vedere le partite, poi ho iniziato a giocare a 8 anni e mi è piaciuto». Che ricordi ha di suo padre giocatore? «Mi ricordo molto l’anno di Modena, avevo dieci anni ed è stato quello in cui ho visto più partite. Mi è rimasto impresso l’ambiente, i colori, il tifo appassionato. A Treviso ci andavo perché abbiamo casa lì ed era comodo. L’altro grande ricordo è che andammo a vedere papà giocare a Londra, alle Olimpiadi. Ci andammo con mamma e i nonni. Vedemmo il match della prima fase con la Polonia. Poi tornammo a casa e la mamma ripartì per la finale per il terzo posto. Io invece quella partita la vidi in televisione». Ma ora papà sarà l’avversario quando incontrerete Taranto. «Trasferta in Puglia il 24 novembre. Tutta la famiglia si ritroverà lì per questa partita. E voglio vincerla io la sfida».

Le dà ancora consigli suo padre?

«Quando ero a Prata di Pordenone sì, ora lascia il compito al mio allenatore. Ora fa più il padre che si preoccupa per come sto».



Civitanova vuol dire sfide che contano, come quella del Mondiale. Come ci si sente?

«C’è la voglia di costruire un nuovo ciclo. Siamo tutti giovani, abbiamo voglia di crescere, ma sappiamo anche che qui bisogna sempre puntare in alto. La società ci dà la possibilità di sbagliare, ma abbiamo tutti tanta voglia di portare Civitanova dove si merita per la sua storia e per il suo impegno».



Chi sono i sono modelli in questo campionato?

«Cerco di imparare qualcosa da tutti. Diciamo che non posso ispirarmi a Giannelli perché lui è altissimo. Seguo molto Sbertoli, per la difesa, e Porro per il modo di stare in campo».



Le sue ambizioni per questa prima stagione?

«Come tutta la squadra c’è tanta voglia di crescere e lavoriamo tanto per questo. Poi ogni competizione ha fascino e ci proviamo».