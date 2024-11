“La Uyba è forte. Ora ha più fiducia”

Il vecchio grande cuore della Uyba è tornato a battere, forte più che mai. Dopo aver battuto 3-1 la Savino del Bene Scandicci, nel turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà arriva il successo per 3-0 in casa della Reale Mutua Fenera Chieri con un mix di carattere, forza e determinazione. Da ultima della classe a squadra rivelazione. Difficile pensarlo a solo sette giorni da quando il presidente Giuseppe Pirola ha voluto dare la scossa e affidare la squadra al tecnico Barbolini, interrompendo il rapporto con coach Caprara e il ds Borruto. Al centro di questa magia, come una direttrice d’orchestra, c'è la classe di Jennifer Boldini. Il palleggio della giocatrice di Castiglione delle Stiviere sembra una danza che esalta ogni attacco, trasformando ogni pallone in un’occasione per esprimere il talento della squadra. Quando Boldini tocca palla, il gioco dell'Eurotek prende vita: è passione, è spettacolo. Con capitan Lualdi, Piva e Sartori, Boldini si conferma leader delle bustocche, il collante tra passato e presente e rinnovate ambizioni.



In sette giorni sono arrivati 6 punti, gioco e show. Cosa è successo?

"Le vittorie contro Scandicci e Chieri sono frutto del lavoro costante che portiamo avanti da mesi. Siamo in palestra da metà aprile, concentrate sull’allenamento e sulla ricerca del giusto equilibrio di squadra. Abbiamo imparato il valore della collaborazione e della coesione, diventando una vera squadra".



Avete messo sotto Scandicci e Chieri, come è cambiata la vostra testa?

"Un grande merito va a coach Barbolini, che ci sta trasmettendo fiducia e continuità di rendimento. Abbiamo una squadra di 14 giocatrici, ognuna pronta a dare un contributo fondamentale al nostro gioco. Siamo solo all'inizio, dobbiamo continuare a tenere la testa bassa e lavorare sodo, per poi però scendere in campo con grinta e a testa alta, come abbiamo fatto nelle ultime due partite. Questo atteggiamento ci rappresenta davvero e permette di valorizzare al meglio il nostro gioco".



La Jennifer Boldini di queste ultime due partite è più leader o più consapevole di essere la giocatrice che ha fatto da collante tra l'anno scorso il nuovo gruppo?

"Mi piace pensare di essere un punto di raccordo tra il gruppo dell'anno scorso e le nuove compagne. Credo che ciò che possa fare davvero la differenza sia la disponibilità di ognuna a mettersi al servizio della squadra. Stiamo tutte remando nella stessa direzione".



Adesso la Wash4Green Pinerolo, che partita si aspetta?

"Hanno un gioco molto veloce che ha messo in difficoltà tutte le avversarie, soprattutto perché riescono a coinvolgere molto i centrali, che per loro rappresentano un grande punto di forza. Hanno anche giocatori molto potenti, tra cui sicuramente Martina Bracchi, che conosciamo molto bene".



Non solo pallavolo, ma anche gli studi all'università.

"Per me è fondamentale dedicarmi allo studio. Mi sono laureata due anni fa in economia aziendale e subito dopo ho conseguito un master in digital marketing e social media. Attualmente sono iscritta alla magistrale in Scienze economiche aziendali a Milano. Inoltre, insieme ad Alessia Gennari gestiamo la pagina Instagram 'Libri al Volo'".