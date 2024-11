Starting Six: Angiolino Frigoni guarda con attenzione, da lontano, il volley italiano

ROMA- Pasquale Di Santillo, nella puntata odierna di Starting Six, ha raggiunto nelle Filippine, dove allena la nazionale maschile, Angiolino Frigoni, settantenne tecnico bresciano che nella sua carriera è stato a lungo il secondo di Velasco ed ha guidato in seguito anche la nazionale Femminile. Con Frigoni si è parlato innanzitutto della sua scelta di trasferirsi in un paese così lontano e certamente non ai vertici della pallavolo mondiale. Nell'intervista Angiolino racconta come tutto sia nato dall'amicizia con il presidente della Federazione che ha puntato su di lui per preparare la nazionale in vista dei Mondiali che si giocheranno proprio nel paese asiatico. Una scelta dettata dalla voglia di continuare ad insegnare pallavolo senza avere lo stress che un campionato come quello italiano inevitabilmente comporta. Si è poi passati a parlare di nazionali e Frigoni non può che complimentarsi con Velasco e con le sue ragazze per il trionfo olimpico sottolineando che non ha nessun rimpianto per non essere stato chiamato dal tecnico argentino nel suo staff perchè Julio, fedele alle sue convinzioni, ha chiamato al suo fianco tecnici che al momento stanno allenando ad alto livello in campionato, come quando scelse lui che era all'epoca tecnico di Montichiari. Analizzando il cammino degli azzurri di De Giorgi Frigoni racconta come avesse fiducia nel gruppo azzurro ma che forse qualcosa si è inceppato già dai quarti di finale contro il Giappone quando la vittoria è arrivata in modo rocambolesco. La conquista del quarto posto, sempre secondo l'intervistato, non è da buttare perchè dimostra che l'Italia è, sempre e comunque, ai vertici del volley mondiale. Parole al miele ovviamente per Andrea Giani per il successo Olimpico con la sua Francia.