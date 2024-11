Calendario Vero Volley: il backstage in un video

MILANO- Una gustosa anteprima, un video per scoprire il 'dietro le quinte' di “True Love“ l'iniziativa del Consorzio Vero Volley, il calendario presentato in anteprima durante la “Notte delle Stelle”, il match da record di Serie A1 femminile tra Milano e Conegliano all’Unipol Forum di Assago davanti a 12626 spettatori.

True Love, realizzato in collaborazione con Action Agency e il progetto Champions for Change nasce per dichiarare l’impegno per un Amore Vero: quello fatto di rispetto, inclusione, uguaglianza, e contro ogni forma di violenza, prima di tutto di genere.

I campioni delle squadre di Vero Volley di Serie A1 femminile e SuperLega maschile, hanno prestato il loro volto e si sono impegnati in prima persona per dare la propria voce e sensibilizzare tutti su una tematica che oggi, purtroppo, trova troppo frequentemente spazio nelle pagine di cronaca.

Con le fotografie di Maki Galimberti, la direzione artistica di Sergio Pappalettera, il creative director e videomaker Enrico Mottola e l’intervento del tattoer e painter Mr. Schultz, coinvolti e coordinati da Manuela Ronchi, CEO di Action Agency, True Love scrive le forti parole di “Un racconto per il Tempo del Vero Amore” e di un messaggio per tutte le generazioni.