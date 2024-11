Righi: “Il volley è in salute. Le società crescono”

Righi, a luglio cambierà il suo ruolo in Lega, è una svolta epocale.

"Dopo oltre 25 anni come amministratore delegato, ho deciso di lasciare la gestione operativa a chi ha più energia e nuove competenze. Resterò come presidente, concentrandomi sulla parte politica e strategica. Fabio Fistetto, attuale consulente legale della Lega, sarà il nuovo amministratore delegato. È una figura di altissimo livello, già fondamentale per la nostra organizzazione".

Non dimentichiamo i 5 anni alla Lega Femminile, agli inizi.

"Quelli son valsi come dieci".

Quasi tempo di bilanci, Qual è la cosa di cui è più orgoglioso?

"La condivisione. Tutti i progetti della Lega sono stati frutto di un lavoro collettivo. Questo approccio è faticoso, ma fondamentale per crescere. Abbiamo fatto tanto, dai grandi eventi alla gestione della pandemia, fino al consolidamento della nostra posizione come una delle migliori leghe al mondo. È stato un percorso complesso, ma molto gratificante".

Veniamo all'attualità, al campionato n. 80.

"Mi sembra che il campionato stia bene. Dopo una stagione scorsa non particolarmente brillante sul piano delle aspettative, temevamo potesse esserci un contraccolpo dopo le Olimpiadi. Invece stiamo andando bene e stiamo scoprendo nuovi pubblici in piazze emergenti. Questo dimostra che lavorare con costanza e attenzione, anche senza puntare sempre a vincere lo scudetto, paga. Abbiamo piazze consolidate come Verona, Trento, Milano, Padova che mantengono alti numeri, e altre come Civitanova, che si stanno riallineando. Complessivamente, il sistema è in salute".

E la gestione dei calendari, soprattutto in vista degli impegni internazionali?

"Gestire il calendario è sempre complesso, soprattutto per chi partecipa al Mondiale per Club. Quest'anno abbiamo studiato tutto pensando alla partecipazione di Trento e Perugia al Mondiale. Poi Perugia non l'ha organizzato, mentre i club polacchi che avevano assicurato la partecipazione poi hanno rinunciato, Così è stata recuperata Civitanova che non era prevista. Questo ha creato delle difficoltà organizzative sul calendario anche se cerchiamo di essere sempre pronti ad adattarci alle situazioni".

Qual è la situazione dei club?

"In salute. Stiamo assistendo a un miglioramento costante delle strutture societarie, con investimenti su staff più qualificati e figure professionali specifiche. Questo approccio paga, sia in termini di gestione sia di risultati. Anche in A2 e A3 vediamo una crescita significativa: queste categorie stanno diventando sempre più importanti, offrendo spazio ai giovani talenti italiani in contesti di alto livello".

Come valuta la riforma del lavoro sportivo?

"È stata una sfida, ma i club l’hanno gestita molto bene. Nonostante i costi aggiuntivi, nessuno ha rinunciato alla qualità tecnica o alla struttura societaria. Questo è un segnale positivo, anche se qualche settore giovanile ha sofferto. Ora dobbiamo lavorare per consolidare, collaborando con la Federazione per garantire continuità e qualità nell’attività giovanile".