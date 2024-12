True Love, Il Valore delle Parole, il calendario Vero Volley

MILANO -Un calendario per far riflettere su un tema sempre attuale: la violenza, soprattutto di tutto di genere.

Il Vero Amore True Love il Valore delle Parole, questo il titolo del lavoro presentato dalla Vero Volley con Action Agency e Champions for Change.

Un amore fatto di parole importanti, scritte sul corpo dei campioni delle squadre di Serie A1 femminile e Superlega maschile del Consorzio che hanno prestato il loro volto e si sono impegnati in prima persona per sensibilizzare su una tematica, purtroppo, sempre attuale.

Con le fotografie di Maki Galimberti, la direzione artistica di Sergio Pappalettera, le riprese video di Enrico Mottola e il body painting di Mr. Schultz, coinvolti e coordinati da Manuela Ronchi, CEO di Action Holding, True Love, raccontato con le parole di Paolo Borzacchiello, scrittore e tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, lancia un forte messaggio per tutte le generazioni: il rispetto, in ogni sua dimensione, intellettuale, fisica, psicologica e ambientale, è il fondamento del Vero Amore.

Il Calendario è stato presentato al Boga Space di Milano in occasione di un suggestivo evento–mostra con oltre 150 partecipanti. Nel corso della serata sono state battute all’asta con la conduzione straordinaria di Aldo Fumagalli, azionista della Numia Vero Volley Milano, e di Gianpaolo Martire, responsabile Marketing del Consorzio, alcune riproduzioni fine art di grandi dimensioni delle immagini, per un primo incasso di oltre €7000 che verrà devoluto a Piesse, Associazione che opera a favore del pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda.

Le altre stampe verranno vendute attraverso i canali di Vero Volley.

True Love è un’iniziativa che si inserisce nel contesto più ampio del Progetto Emmeline del Consorzio Vero Volley, contro qualunque forma di abuso, discriminazione e violenza di genere, e di Champions For Change, primo movimento di Sport Social Responsibility patrocinato da UN SDG Action Campaign, che intende favorire i valori positivi legati allo sport come mezzo per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU.

Nelle immagini del Calendario Ivan Zaytsev e Myriam Sylla parlano di Libertà, Arthur Szwarc e Anna Danesi di Fiducia, Taylor Averill e Elena Pietrini di Meraviglia, Ibrahim Lawani, Ludovica Guidi e Leandro Mosca di Connessione e Lealtà, Juliette Gelin, Satomi Fukudome e Marco Gaggini di Supporto e Comprensione, Gabriele Di Martino e Helena Cazaute di Condivisione, Luka Marttila, Radostina Marinova, Matteo Picchio e Lamprini Konstantinidou di Felicità, Generosità e Complicità, Alessia Orro e Fernando Kreling di Gioia, Laura Heyrman e Thomas Beretta di Rispetto, Erik Rohrs e Nika Daalderop di Cordialità, Filippo Mancini, Anastasia Guerra, Hena Kurtagic e Lee Woo-Jin di Spontaneità, Equilibrio e Dolcezza, Osmany Juantorena e Paola Egonu di Coraggio.

True Love. Il Valore delle Parole – Calendario Vero Volley 2025 è in vendita da oggi sull’Official Store di Vero Volley al prezzo di 25 euro, e nella versione limited edition a 50 euro. Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione ChangeTheGame, la prima in Italia a combattere ogni forma di violenza sessuale, emotiva e fisica all’interno del contesto sportivo.

Il Calendario è composto da 36 facciate, in bianco e nero, su carta patinata lucida (grammatura 300) e comprende anche una pagina con la riproduzione delle firme di tutti i giocatori coinvolti e immagini di backstage. La versione limited edition include anche un elegante box con, al suo interno, una t-shirt dedicata a True Love, la fanzine di 8 pagine che racconta la realizzazione del Calendario e 12 cartoline degli scatti realizzate in carta argentata (dimensione 13×18 centimetri).

Le parole del presidente Alessandra Marzari-

« Sono orgogliosa della realizzazione di questo Calendario che ha visto il coinvolgimento dei nostri atleti e delle nostre atlete, anche al di là di quello che è il suo aspetto più artistico. Questa iniziativa è un’ulteriore concretizzazione del pensiero di Vero Volley riguardo la libertà delle donne e la violenza di genere e una delle attività che il Consorzio sviluppa con il Progetto Emmeline contro tutte le forme di abuso e discriminazione, tra le quali c’è la proposta “Mi ama se… Non mi ama se…” che per tematiche si collega direttamente a questo Calendario. Un progetto ispirato nel nome da Emmeline Pankhurst e dal suo straordinario impegno in favore del diritto al voto delle donne agli inizi del Novecento. Il nostro calendario, sviluppato con la collaborazione di Action Agency, Champions for Change, Manuela Ronchi e numerosi altri professionisti del settore, è davvero una bellissima unione tra un fantastico progetto creativo e un importante e solido progetto culturale e sociale ».

Le parole di Alessia Orro-

« E’ stata una bellissima esperienza e noi atleti ci siamo messi alla prova per trasmettere un messaggio importante, dei concetti fondamentali che devono appartenere al pensiero di tutti. Posare per uno shooting non è il nostro lavoro, ma quando abbiamo finito di fare le fotografie per il Calendario ho potuto dire che mi ero divertita, anche per la condivisione di valori che abbiamo messo in campo ».

Le parole di Osmany Juantorena-

« Per me è stata la prima esperienza nella realizzazione di un Calendario. Abbiamo mandato un segnale importante e siamo contenti di quello che abbiamo fatto, le immagini sono molto belle. Questo non è un gioco, però, è un impegno che abbiamo preso per una causa giusta e siamo onorati di aver partecipato a questo progetto ».

Le parole di Manuela Ronchi, CEO di Action Holding-

« True Love è un progetto che unisce i valori dello sport con la potenza dell’arte, per lanciare un messaggio universale di rispetto. Ho sempre creduto che lo sport sia uno straordinario motore di cambiamento sociale, e con questo Calendario abbiamo voluto fare di più, trasformando ogni scatto in un’opera capace di suscitare sensazioni e riflessioni. Nello sport, il rispetto non è solo una regola: rispettare l’avversario, il proprio corpo, la mente, le emozioni e il contesto in cui si compete o si vive è una filosofia di vita. Grazie ad atleti, artisti e creativi, abbiamo creato qualcosa di unico che celebra l’Amore Autentico. Il viaggio verso un futuro di valore inizia ora, una parola alla volta ».