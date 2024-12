Starting Six: l'ultimo turno di andata definirà la griglia dei quarti di Coppa

ROMA- Puntata di Starting Six che, con il commento di Pasquale Di Santillo, ci anticipa i temi dell' 11a giornata di Superlega che chiuderà il girone di andata. Prima Fila presenta le quattro sfide ancora da disputare (Trento-Padova e Grottazzolina-Civitanova si sono già disputate per consentire a dolomitici e cucinieri di preparare al meglio il Mondiale per Club) che saranno decisive per l'assegnazione dell'ultimo posto per i quarti di Coppa Italia e gli accoppiamenti che, in base ai piazzamenti, vedranno le prime quattro giocare in casa la gara secca che qualifica alle semifinali. L'ottavo e decisivo posto se lo contendono Cisterna, attualmente a quota 12, e Taranto, che insegue a due punti di distanza. I pontini saranno impegnati in casa nella delicata sfida con una Monza decisa a risalire la china, mentre i pugliesi di Boninfante affronteranno nell'anticipo di stasera la Rana Verona desiderosa di prendersi i tre punti per scalzare Piacenza, impegnata nel proibitivo match al Pala Barton contro Perugia, dal quarto posto. Al Pala Panini si sfideranno Modena e Milano, entrambe già qualificate per i quarti ma desiderose di trovare quella continuità che fino ad oggi è andata ad intermittenza.

Social Show come in ogni puntata ci regala le immagini più belle della giornata precedente. In particolare risalto per la performance di Simone Giannelli. Il regista di Perugia e della nazionale ha firmato nella sfida contro Monza 12 punti in quattro set, seconda prestazione assoluta di sempre per un palleggiatore, seconda solo a quella del cubano Gonzalez che nella stagione 2009/2010 ne realizzò 13 in una sola partita. Applausi per Leonardo Scanferla, libero di Piacenza, autore di una vera e propria doppia prodezza contro Grottazzolina.

In Coppe Europee il resoconto delle gare che hanno visto, fra martedì e mercoledì, le formazioni italiane centrare quattro vittorie su cinque partite disputate. In Champions League successi per Perugia, ad Ankara contro i turchi dell’Halkbank, e Monza, che vince in Germania al tie break in casa dell' Helios Grizzlys. Cade sul campo di Monza invece Milano, ma solo al quinto set contro lo squadrone polacco dell’Aluron CMC Warta Zawiercie. Nella Cev Cup Trento, nell'andata degli ottavi, sbanca il palazzetto di Lisbona contro il Benfica, In Challenge Cup Civitanova conferma il suo buon momento andando a vincere Topola in Serbia con un netto 3-0 strizzando già l'occhio ai quarti di finale.