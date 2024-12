Il Sada schiaccia Trento: il mondo torna verdeoro

TORINO - Trento non ce la fa a chiudere il cerchio. Il mondiale per club se lo prende il Sada Cruzeiro che vince 3-1 (25-22 20-25 25-16 25-22) con una partita più solida e concreta. L’Itas sognava di quadrare il cerchio, comprimendo tutte le forze del volley mondiale nel suo disegno: completare il filotto dopo il quinto scudetto nel 2022/2023 e la quarta Champions League nella stagione 2023/24. Per la sesta toccata iridata bisognerà attendere e consolarsi con l’ultimo successo, quello del 2018 in Polonia. Allora c’era Angelo Lorenzetti , che però non ha vinto la Champions. Ora il tecnico Fabio Soli ci dovrà riprovare, con la consapevolezza di essere riuscito già a vincere il massimo trofeo europeo. E non è poco. Il Sada Cruzeiro era partito in sordina, poi nel corso del girone aveva tirato fuori le unghie e aveva battuto proprio l’Itas, priva di Michieletto , Sbertoli e Lavia lasciati a riposo. Si pensava che il rientro nel sestetto titolare dei magnifici tre avrebbe riportato le sorti del confronto dalla parte italiana. Invece è stato il Sada a centrare la quinta coppa e a raggiungere nell’albo proprio Trento. Più concreto e continuo il team brasiliano.

Il Sada ha avuto più fame

Trentini sempre costretti a recuperare gli svantaggi nel corso del match con un dispendio di energie nervose e fisiche che alla fine porta alla resa. I brasiliani, invece, resistono ogni volta ai tentativi di rientro e mettono a terra i palloni decisivi quando conta. Ieri ha avuto più fame il Sada e può festeggiare. Brillano per i brasiliani l’opposto Wallace, leggenda del club e della pallavolo brasiliana. Da seguire il talentuoso Oppenkoski. Lucido il tecnico Soli: "I brasiliani hanno messo in campo qualcosa più e hanno meritato di vincere, ma noi siamo stati a lungo in partita pur soffrendo. Non abbiamo giocato come volevamo, ci sono state tante imprecisioni, però abbiamo lottato". A decidere le sorti del match è il 3º set. Troppi errori dei gialloblù: quello di Gabi Garcia apre la forbice (4-6), quello di Pellacani manda in fuga il Sada (9-13). Trento ricuce, ma nel momento decisivo, però, i Campioni d’Europa tornano a frenare. Il regista Matheus va al servizio sul 16-18 e apre una lunghissima rotazione, sino al 16-25 con quattro ace personali. Una rotazione che taglia le gambe ai gialloblù e segna la partita. Non sono sufficienti i 20 punti di Michieletto e i 10 a testa di Lavia e Flavio: l’Italia porta bene ancora una volta al Cruzeiro, già vincitore nel 2021 contro Civitanova nella finale giocata all’epoca a Betim, sempre in Brasile. Si torna in Italia a cullare la missione di mandare in crisi il sistema Perugia. E sarà, da realizzare, un’altra impresa “mondiale”. È la sfida di Trento e i triofei in palio sono ancora tanti.

Il tabellino

Sada-Trentino 3-1 (25-22, 20-25, 25-16, 25-22)

SADA CRUZEIRO Vaccari 12, Saatkamp 5, Matheus 4, Rodriguinho 5, Otavio 7, Wallace 23, Alexandre (L); Oppenkoski, Batista, Rodrigo. N.e. Felipe, Velasco, Douglas, Martos. All. Filipe Ferraz

ITAS Sbertoli 1, Lavia 10, Flavio 10, Rychlicki 6, Michieletto 21, Pellacani 5, Laurenzano (L); Gabi Garcia 9, Bristot 1, Acquarone, Bartha 4, Magalini. N.e. Pesaresi. All. Fabio Soli

ARBITRI Ortiz (Portorico) e Casado (Argentina) NOTE 6.000 spettatori circa. Durata set: 30’, 29’, 25’, 36’; tot. 2h. Sada Cruzeiro: 6 muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 9 errori azione, 51% in attacco, 49% (12%) in ricezione. Trentino Itas: 9 muri, 7 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 48% in attacco, 44% (19%) in ricezione. Mvp Wallace