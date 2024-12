Starting Six: Grottazzolina primo cin cin, Trento è seconda al Mondiale

ROMA- Puntata di Starting Six che nella rubrica Match&Play, nel commento di Pasquale Di Santillo, ci riporta ad Uberlandia in Brasile dove Trento e Civitanova hanno concluso le loro fatiche nel Mondiale per Club non senza rammarico e delusione. La squadra di Soli ha fallito l'assalto al sesto titolo iridato cedendo in finale ai brasiliani Sada Cruzeiro mentre i cucinieri si sono fermati ai piedi del podio cendendo nella finalina per il terzo posto agli iraniani del Foolad dai quali erano usciti sconfitti anche nella Pool di qualificazione. Passando al campionato, in attesa che si giochino Trento-Cisterna e Padova-Civitanova, sono andate in scena quattro partite che hanno fatto registrare il primo successo in assoluto di Grottazzolina a Monza. Una vittoria che rilanciq le ambizioni di salvezza dei marchigiani ed inguaia i brianzoli ora solo a due punti dall'ultima posizione occupata proprio dalla squadra di Ortenzi. Perugia mantiene la leadership del campionato ma a Verona è stata dura mantenere l'imbattibilità. Gli uomini di Lorenzetti sono riusciti ad imporsi solo al tie break dopo dura lotta contro Keita e compagni. Stesso andamento per il derby fra Modena e Piacenza con i biancorossi vittoriosi in volata sulla squadra di Giuliani che si è fermata proprio sul più bello. Milano batte Taranto all'Allianz Cloud vendicando l'amara sconfitta nel turno d'apertura del campionato.