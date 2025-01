"Novara sul mercato? Conta solo la qualità. Mai avuto ripensamenti"

"Dare dei voti è sempre complicato, ma posso dire che il mio giudizio è molto positivo. Abbiamo iniziato la stagione senza un’opposta titolare, un ruolo cruciale nel nostro gioco. Tatiana Tolok si è adattata magnificamente, ma è chiaro che questa situazione ci ha reso le cose più difficili. Inoltre, non abbiamo mai avuto l’intero organico a disposizione: infortuni e acciacchi hanno limitato la squadra. Nonostante tutto, le ragazze non si sono mai lamentate, lottando contro ogni avversità. Certo, ci sono stati momenti in cui avremmo potuto fare meglio, come contro Vallefoglia o in alcune partite casalinghe. Ma il raggiungimento della Final Four di Coppa Italia è una conferma del nostro valore e della determinazione della squadra. Preferisco concentrarmi su ciò che abbiamo raggiunto piuttosto che su ciò che manca".



Parliamo di Akimova. Quando potremo rivederla in campo?

"La spalla è un’articolazione complessa, soprattutto nella pallavolo. Il vero test sarà quando Akimova potrà riprendere a schiacciare con forza. Oltre all’aspetto fisico, ci sono ritmi di gara, fiducia e sinergia con il palleggiatore da ritrovare. Non è possibile fare previsioni precise, ma il percorso di recupero va gestito con estrema cautela. Se torneremo sul mercato? La qualità deve sempre prevalere sulla quantità. La società è molto attenta a cogliere opportunità in entrata".



Anche il ruolo del libero è stato gestito in modo particolare. Come ha lavorato con Giulia De Nardi durante l’assenza di Eleonora Fersino?

"Non assegno i ruoli a priori. Giulia ha dimostrato di essere una risorsa fondamentale. Durante l’assenza di Eleonora, è cresciuta a tutto tondo e ha offerto prestazioni di alto livello, garantendo stabilità alla squadra. Ora abbiamo due liberi che possono essere titolari, e questo è un enorme vantaggio".



Guardando al futuro, quali sono gli obiettivi per il 2025?

"Affronto ogni stagione concentrandomi sul presente. Nel 2024 con Novara abbiamo raggiunto traguardi importanti, come la vittoria della Challenge Cup, siamo al terzo posto in campionato dopo 15 partite in questa regular season, conquistata la qualificazione alle F4 di Coppa Italia e ottenuto l'accesso ai playoff di Cev Cup. Con la Nazionale italiana, sono arrivati poi il trionfo in VNL e l'Oro olimpico di Parigi che mi rende ancora più orgoglioso del lavoro svolto".



Un anno dopo il suo passaggio al femminile, che bilancio fa di questa scelta?

"Era una decisione ponderata, basata sulla convinzione di poter affrontare questa sfida con passione e impegno. Non ho mai avuto ripensamenti. Anzi, riflettendo, penso che avrei potuto fare questo passo anche prima. Mi trovo molto bene e credo che la passione per il mio lavoro e la volontà di migliorare siano gli elementi che rendono questa esperienza così gratificante. C’è ancora tanto da imparare, ma è proprio questa continua sfida che mi motiva ogni giorno".