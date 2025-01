Volley Mercato: l'estone Saar rinforzo di livello per Aversa

AVERSA (CASERTA)- Un ingaggio importante per la Evolution Green Aversa che ha ingaggiato il potente schiacciatore Kevin Saar. Il venticinquenne estone proviene dalla formazione olandese dell'Orion Stars dove ha giocato la prima parte della stagione ed ha già dimostrato le sue capacità in competizioni di alto livello, incluse le sfide in Champions League.

Kevin Saar porta con sé una lunga e variegata esperienza internazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel Danpower Voru e nel Vorkpalliklubi in Estonia, ha vestito le maglie del Volley Luzern in Svizzera, del Saint-Quentin Volley in Francia e dell’APOEL Nicosia a Cipro. Successivamente, il ritorno nel suo paese natale con il Selver/TalTech, seguito da trasferimenti all’Altekma SK in Turchia e ad Al-Najma in Bahrein nella scorsa stagione.

Saar è anche un atleta versatile e completo, capace di contribuire sia in attacco che in difesa grazie alla sua esperienza e alla sua visione di gioco.

Ora si attende soltanto il completamento delle pratiche di transfer internazionale per consentire a Saar di unirsi ufficialmente al roster guidato da coach Giacomo Tomasello. Con Saar, la Virtus Aversa rafforza ulteriormente le proprie ambizioni per questa stagione, continuando a lavorare per offrire prestazioni di alto livello ai propri tifosi.

Le parole del presidente Sergio Di Meo

« Il suo ingaggio rappresenta un ulteriore passo avanti per la squadra, che punta a consolidarsi nel campionato di Serie A2 »