Le nazionali di sitting volley in raduno al Centro Pavesi

MILANO -Si alza ufficialmente il sipario sulla Stagione 2025 delle nazionali azzurre di sitting volley . Venerdì 31 gennaio i due gruppi si ritroveranno infatti al Centro Pavesi di Milano per portare avanti il primo collegiale stagionale; week end di lavoro che terminerà domenica 2 febbraio.

La nazionale femminile, come noto, sarà guidata da Pasquale D’Aniello, mentre il gruppo maschile da Marcello Marchesi; per i due neo Commissari Tecnici si tratta del primo impegno in assoluto sulle rispettive panchine azzurre dopo l’ufficialità della loro carica data a margine del Consiglio Federale svoltosi a Milano il 12 dicembre 2024

LE CONVOCAZIONI-

NAZIONALE FEMMINILE-

Giulia Aringhieri, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Flavia Barigelli (Astrolabio 2000); Silvia Biasi (Volley Codogne’); Francesca Bosio, Anna Ceccon, Roberta Pedrelli, Asia Sarzi Amadè (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli).

LO STAFF-

Pasquale D’Aniello (Allenatore); Massimo Beretta (Secono Allenatore); Mauro Guicciardi (Medico); Mattia Pastorelli (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatore Atletico); Serena Pavani (Team Manager).

NAZIONALE MASCHILE-

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Cristiano Crocetti, Alessandro Issi, Federico Ripani, Luca Vallasciani (Scuola di Pallavolo Fermana); Francesco Cornacchione, Michele Emanuele Di Ielsi, Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso, Orazio Tallarita (Cuneo Sport 2018); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco).

LO STAFF-

Marcello Marchesi (Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo De Robertis (Team Manager).