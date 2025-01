Monza parte male, Frascio la rilancia: raggiunto il Perugia ai playoff

Frascio trascina Monza

A Monza, seppur di fronte a un palasport quasi deserto (dato ufficiale di soli 400 spettatori), i brianzoli di coach Eccheli hanno vinto 3-1 (23-25, 25-22, 25-19, 25-22) contro i tedeschi dell'Helios Grizzlys Giesen, confermando le montagne russe della stagione che li vede ultimi in Superlega, ma tra le prime cinque di Champions League, con il primo posto della Pool B. Una gara a due velocità per Kreling e compagni: ancora senza Juantorena, con Marttila (10 punti) e Rohrs (17) in diagonale di posto 4, dopo un primo set perso e la pressione crescente per l'evolversi della sfida tra il Fenerbahçe di Ngapeth e l'Olympiacos Pireo di Travica, che vedeva i greci in corsa per il primo posto della Pool, la squadra lombarda ha cambiato passo grazie agli innesti del giovane riminese Diego Frascio, opposto classe 2006, debuttante in Superlega solo due settimane fa e ora già MVP della partita di Coppa con 14 punti in poco più di due set, e del centrale statunitense Taylor Averill (10 punti per lui con il 70% in attacco). Una vittoria che promuove Monza ai quarti di finale come prima del girone, a un solo passo dalla ritrovata Final Four, dopo tre anni di Superfinals. Monza tornerà in campo a metà marzo (11/13) per l'andata dei quarti di finale (ritorno 18/20 marzo).

Milano ko in Polonia

In Polonia, invece, l'Allianz Milano di coach Piazza non è riuscita nell'impresa che poteva valere il derby con Monza nei quarti di finale. L'Aluron CMC Warta Zawiercie di coach Winiarski, ex schiacciatore a Trento, spinto da tremila tifosi gialloverdi, ha tenuto in partita i milanesi solo fino al 19-19 del primo set, prima di spingere sull'acceleratore in attacco (57% e 3 muri) e, soprattutto, al servizio con 9 ace, vincendo 3-0 (25-22, 25-21, 25-19). Assoluto protagonista l'opposto dei polacchi Butryn con 18 punti (di cui 5 ace). L'Allianz è risultata distante dalla propria miglior prestazione, con il solo Reggers in doppia cifra (10 punti, ma un modesto 33% in attacco). Alla squadra lombarda, comunque certa della qualificazione, è mancata incisività al servizio e in attacco. I suoi play-off inizieranno con il turno preliminare, riservato alle cinque seconde e alla miglior terza, i francesi del Saint-Nazaire. Prima sfida in una data tra l'11 e il 13 febbraio, ritorno tra il 25 e il 27 febbraio. Ai quarti di finale ci saranno Perugia, Monza, i polacchi di Varsavia, Zawiercie e Jastrzebski; al turno preliminare le seconde classificate e la miglior terza: Milano, i greci dell'Olympiacos, i tedeschi di Berlino e Lüneburg, i turchi dell'Halkbank Ankara e, come miglior terza, i francesi del Saint-Nazaire. Una corsa che si completerà con la Final Four del 17 e 18 maggio, in una sede che deve ancora essere ufficializzata, ma che pare essere il palasport dei ricordi più belli: quelli del Mondiale femminile 2002 e dell’oro europeo maschile del 2003 di Berlino, la Max Schmeling Halle.