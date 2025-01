Volley femminile A1, qui la lotta salvezza è la più bella del mondo

A una settimana dalla Coppa Italia , il campionato di Serie A1 femminile nel weekend entra nella sua fase decisiva, con una doppia corsa che coinvolge sia la parte alta della classifica che la lotta per non retrocedere. Se il 1º posto della Prosecco Doc Imoco Conegliano appare ormai blindato con 12 punti di vantaggio sulla Savino del Bene Scandicci , tutto è ancora aperto per i piazzamenti playoff, dal 2º all’ottavo posto. Ma il vero punto caldo della stagione è nella parte bassa della classifica, dove cinque squadre lottano per evitare due posti che condurranno in Serie A2. Aritmeticamente anche Pinerolo è ancora in gioco, ma di fatto la lotta per la salvezza riguarda Perugia, Cuneo, Firenze, Roma e Talmassons. A sei giornate dalla fine della regular season, ogni punto sarà decisivo.

Classifica sempre più corta

La classifica corta lascia ancora spazio a ribaltoni: solo tre punti separano il 10º posto dal 14º e ogni giornata sarà decisiva. Il Bisonte Firenze appare in profonda crisi dopo l’esonero di coach Bendandi e fatica a trovare una propria identità. Roma sembra stabile nella sua posizione, ma i numeri non giocano a favore della squadra capitolina. Talmassons pare quasi rassegnata, con un calendario complicato (Milano e Novara i prossimi due turni, un solo confronto diretto dei tre in calendario da giocarsi tra le mura amiche) e poche chance di risalire la china. Cuneo sta provando a rilanciarsi con un mercato aggressivo: in settimana ha tesserato la tedesca Margherita Kozuch e, per ovviare all’infortunio della 2ª palleggiatrice Alice Turco, ha ingaggiato Letizia Camera, esperta regista ex-Pinerolo, che quest'anno aveva appeso le ginocchiere al chiodo aprendo una struttura per il padel nel pavese e, in una prestigiosa tenuta, il ruolo di responsabile all'accoglienza e alle degustazioni. Perugia è la squadra con più scontri diretti da giocare, ben quattro, due in casa, un dettaglio che potrebbe essere decisivo nella corsa salvezza.

Molti scontri diretti

Uno degli aspetti più intriganti di questo finale di stagione è che in cinque delle ultime sei giornate ci sarà almeno un confronto diretto tra le squadre in lotta per la salvezza. L’unico turno senza scontri diretti sarà la 26ª giornata, ma potrebbe essere già troppo tardi per alcune squadre. Questo weekend andranno in scena partite fondamentali: Perugia farà visita a Cuneo in una sfida chiave per entrambe, Roma si giocherà un pezzo di stagione sul campo di Firenze in una partita che sa di spareggio, mentre Talmassons dovrà affrontare un ostacolo difficilissimo in trasferta contro Milano, squadra che lotta per il 2º posto e non può concedersi passi falsi. Analizzando il calendario rimanente, Perugia è la squadra che affronterà più scontri diretti, con match cruciali contro Firenze e Talmassons in casa e trasferte a Cuneo e Roma. Firenze dovrà giocare tre scontri diretti, tutti in trasferta, mentre Roma potrà contare su due sfide casalinghe contro Firenze e Perugia. L’esito della stagione sarà determinato sul campo, ma attraverso una simulazione basata su 10.000 scenari di risultati per le ultime sei giornate l’intelligenza artificiale ha calcolato che Roma ha il 75,30% di probabilità di scendere in A2, Talmassons il 67,21%... Seguono Firenze il 42,98%, Cuneo il 9,59% e Perugia il 4,92%.